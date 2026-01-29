Un estudio afirma que Mallorca tendrá un millón y medio de habitantes dentro de 25 años

Un estudio sociológico, elaborado por el Fòrum de la Societat Civil de Baleares, apunta que la población residente de la isla de Mallorca desde ahora hasta el año 2050 alcanzará el millón y medio de personas. Es decir, en 25 años habrá aumentado un 50 por ciento y a esta cifra habrá que sumarle los turistas que nos visiten. De hecho, se calcula que en los meses de verano la población, entre residentes y visitantes, será de dos millones de personas.

Este informe pretende realizar una fotografía social de la isla de Mallorca y las consecuencias que ha tenido el crecimiento de esta presión humana en los últimos años. Todos los ciudadanos han podido detectar estos cambios, como por ejemplo el alza de los precios, sobre todo en el sector inmobiliario, además de otras situaciones que reflejan esta presión.

Jaume Garau, portavoz del Fòrum, ha señalado que este informe, que recoge datos hasta el año 2024, pretende ofrecer una visión integrada de lo que se denomina transición social, ambiental y económica de la isla de Mallorca. Es decir, realiza una radiografía de los cambios que ha sufrido la isla en los últimos años, reflejando la necesidad de crear un nuevo modelo más equilibrado, equitativo y sostenible para mantener el bienestar de la población local. Sin embargo, los datos describen otro modelo: aumento de la población e incremento de la presión humana, que afecta sobre todo a los residentes locales.

Garau aseguró que Mallorca se encuentra en estos momentos en una situación vulnerable, que se verá especialmente afectada por la crisis climática y la inestabilidad política y económica, tanto a nivel local como nacional, debido a que su crecimiento se sustenta únicamente en la industria del turismo. Desde el Fòrum se considera que ya se ha alcanzado una situación límite, que obliga a crear un nuevo panorama social que fomente las políticas de transformación ecológica, económica y sobre todo social.

Uno de los datos que más preocupa es la enorme presión humana que se sufre en la isla de Mallorca. Una presión que se produce al juntar en el mismo espacio a los residentes con los turistas que nos visitan. La población local tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, por el aumento de los precios, pero al mismo tiempo el porcentaje de pobreza sigue siendo muy elevado, a pesar del buen momento económico que se está viviendo.

Para analizar esta presión humana es obligatorio referirse al incremento de pasajeros que han llegado al aeropuerto de Palma. Así, en 2024 llegaron a la isla por vía aérea más de 33 millones de personas, lo que supone casi cuatro millones de visitantes más en un periodo de cinco años. A esta cifra hay que sumarle los 2,2 millones de visitantes que llegaron a través del puerto.

No solo preocupa el aumento de visitantes, sino también el incremento de la población residente. En 2024 el número de personas que vivían de una manera estable en Mallorca era de 957.726 personas, cuando en 2019 la cifra era de 896.038 habitantes. Sin embargo, en el verano de 2024 se llegaron a juntar en la isla casi un millón y medio de personas.Garau señaló que es evidente que cada vez hay más personas que deciden vivir en Mallorca porque es un lugar que ofrece mucho trabajo.

El informe incide en que el ratio de pasajeros por residente es un indicador objetivo de la percepción general de que existe una situación de saturación en Mallorca. Así, mientras que el ratio en 1980 era de once pasajeros por cada habitante, en estos momentos la cifra ha llegado a los 29 turistas por cada residente. Esta cifra demuestra que la presión humana que se sufre en la isla es una de las más altas de todo el planeta.Lógicamente, cuando más gente hay se consumen más recursos y esta presión humana afecta de una manera directa a la sostenibilidad del territorio.

El estudio sociológico también se centra en el fenómeno de la vivienda. En estos momentos cada familia, de media, dedica 1.192 euros al mes para poder disponer de una casa. Este gasto en el año 2019 era de 862 euros. Muy revelador es también el aumento del precio medio para comprar una casa. En estos momento el precio se sitúa en 3.167 euros por metro cuadrado, cuando hace cinco años era de 2.360 euros.

La circulación por la isla es otro de los aspectos que también se han analizado en este informe, sobre todo por la saturación de vehículos que se padece casi a diario, pero sobre todo en la temporada turística. Mallorca se sitúa a nivel nacional en el segundo lugar de la lista del tiempo perdido que sufren los conductores en los atascos en las carreteras. De media, los vehículos sufren 17 minutos de atascos cada día en los trayectos de diez minutos. Como aspecto positivo frente a esta situación se ha detectado un aumento de dos millones usuarios del transporte público, que se ha visto favorecido por su gratuidad.

En los recursos naturales la presión sobre el agua es preocupante. Cada vez hay menos agua en los pozos y el consumo es más elevado, lo que posiciona a la isla de Mallorca en una situación de preocupante sequedad. También aumenta la generación de residuos, de tal manera que en el año 2024 cada habitante creó hasta 540 kilos de basura.

Luisa Dubón, que pertenece también al Fòrum, explicó la situación de la agricultura. Explicó que la agricultura tradicional ha descendido en los últimos años, mientras que la ecológica ha ido aumentando. Dubón explicó que en estos momentos muchos agricultores prefieren alquilar sus terrenos para que se instalen placas solares que iniciar una plantación, porque desde el aspecto económico es mucho más rentable.