Convocan este viernes cuatro manifestaciones en Mallorca a favor de la paz
Las concentraciones se celebran este viernes en Palma, Inca, Sóller y Artà
Mallorca per la Pau, Marxes de Mallorca per Palestina, Mallorca per Palestina y Global Movement to Gaza han convocado para este viernes a las 19:00 horas cuatro manifestaciones en Mallorca a favor de la paz. Con ocasión de la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, las distintas plataformas organizan concentraciones en Palma, Inca, Sóller y Artà. Así, los lemas elegidos son: "contra la violencia impune, ni silencio ni complicidad, la OTAN hace la guerra, los pueblos queremos la paz, y libertad para activistas propalestinos presos".
Las organizaciones señalan que, durante estos días previos, han enviado a las escuelas de Primaria y a los Institutos de Secundaria, a través de los sindicatos de Educación, un manifiesto que también se leerá en varios clubes de lectura de bibliotecas públicas y librerías de Palma, barriadas y pueblos.
"Hacemos un llamamiento a la máxima participación de toda la población para, una vez más, defender la vida, la justicia social, la convivencia en paz, los valores de una verdadera democracia y la convivencia solidaria entre los pueblos. Por la paz, salimos de la OTAN. No al incremento del gasto militar, no al genocidio que continúa en Palestina, no a la guerra", expresan los organizadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca