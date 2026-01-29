Convocan este viernes cuatro manifestaciones en Mallorca a favor de la paz

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

Mallorca per la Pau, Marxes de Mallorca per Palestina, Mallorca per Palestina y Global Movement to Gaza han convocado para este viernes a las 19:00 horas cuatro manifestaciones en Mallorca a favor de la paz. Con ocasión de la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, las distintas plataformas organizan concentraciones en Palma, Inca, Sóller y Artà. Así, los lemas elegidos son: "contra la violencia impune, ni silencio ni complicidad, la OTAN hace la guerra, los pueblos queremos la paz, y libertad para activistas propalestinos presos".

Las organizaciones señalan que, durante estos días previos, han enviado a las escuelas de Primaria y a los Institutos de Secundaria, a través de los sindicatos de Educación, un manifiesto que también se leerá en varios clubes de lectura de bibliotecas públicas y librerías de Palma, barriadas y pueblos.

"Hacemos un llamamiento a la máxima participación de toda la población para, una vez más, defender la vida, la justicia social, la convivencia en paz, los valores de una verdadera democracia y la convivencia solidaria entre los pueblos. Por la paz, salimos de la OTAN. No al incremento del gasto militar, no al genocidio que continúa en Palestina, no a la guerra", expresan los organizadores.

