Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel vieja de PalmaBorrasca Kristin MallorcaOkupa Secar de la RealTarjeta única de transporteRCD Mallorca
instagramlinkedin

Cinco nuevos jueces destinados en las islas juran su cargo

Dos de ellos se incorporarán a tribunales de Palma, otros dos en Manacor y uno en Ibiza

Los cinco nuevos jueces, en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior

Los cinco nuevos jueces, en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior / TSJB

Redacción Mallorca

Cinco nuevos jueces y juezas con destino en Balears juraron o prometieron su cargo ayer ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en un acto presidido por el presidente del TSJB Carlos Gómez. Todos ellos han superado el concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Victoria Amalia Picatoste Bobillo y Eva María Gascón Plou pasarán a desempeñar sus plazas de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Palma. Prudencio Cándido Moreno Trapiello y Javier Hernando Mendivil harán lo propio en Manacor. Finalmente, Idoya Fernández Marcaida pasará a desempeñar su plaza de la Sección de familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Ibiza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
  2. Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
  3. Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
  4. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  5. La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
  6. Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
  7. Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
  8. Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca

Cinco nuevos jueces destinados en las islas juran su cargo

Cinco nuevos jueces destinados en las islas juran su cargo

Ramón Vidal regresa a Mallorca para liderar en Meliá su operativa en Palma

Ramón Vidal regresa a Mallorca para liderar en Meliá su operativa en Palma

Los empresarios de Baleares apoyan la regulación de inmigrantes de Sánchez contra la que carga Prohens

Los empresarios de Baleares apoyan la regulación de inmigrantes de Sánchez contra la que carga Prohens

El principal acusado del criadero ilegal de tortugas en Mallorca: “Todos los ejemplares los tenía dados de alta en Alemania”

Ismael Gálvez: "Los inmigrantes regularizados podrán acceder a empleos de mayor calidad, mejor remunerados y salir de la vulnerabilidad laboral"

Ismael Gálvez: "Los inmigrantes regularizados podrán acceder a empleos de mayor calidad, mejor remunerados y salir de la vulnerabilidad laboral"

La regularización de inmigrantes de Sánchez se apoya en estudios de un profesor de la UIB

La regularización de inmigrantes de Sánchez se apoya en estudios de un profesor de la UIB

La borrasca Kristin deja en Mallorca lluvias de hasta 31 litros, rachas de 89 kilómetros por hora y cancelaciones en el aeropuerto de Palma

La borrasca Kristin deja en Mallorca lluvias de hasta 31 litros, rachas de 89 kilómetros por hora y cancelaciones en el aeropuerto de Palma

Emergencias 112 suspende todas las competiciones y entrenamientos deportivos en el exterior por la alerta naranja

Tracking Pixel Contents