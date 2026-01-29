Cinco nuevos jueces destinados en las islas juran su cargo
Dos de ellos se incorporarán a tribunales de Palma, otros dos en Manacor y uno en Ibiza
Cinco nuevos jueces y juezas con destino en Balears juraron o prometieron su cargo ayer ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en un acto presidido por el presidente del TSJB Carlos Gómez. Todos ellos han superado el concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Victoria Amalia Picatoste Bobillo y Eva María Gascón Plou pasarán a desempeñar sus plazas de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Palma. Prudencio Cándido Moreno Trapiello y Javier Hernando Mendivil harán lo propio en Manacor. Finalmente, Idoya Fernández Marcaida pasará a desempeñar su plaza de la Sección de familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Ibiza.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca