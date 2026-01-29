Cinco nuevos jueces destinados en las islas juran su cargo

Cinco nuevos jueces y juezas con destino en Balears juraron o prometieron su cargo ayer ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en un acto presidido por el presidente del TSJB Carlos Gómez. Todos ellos han superado el concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Victoria Amalia Picatoste Bobillo y Eva María Gascón Plou pasarán a desempeñar sus plazas de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Palma. Prudencio Cándido Moreno Trapiello y Javier Hernando Mendivil harán lo propio en Manacor. Finalmente, Idoya Fernández Marcaida pasará a desempeñar su plaza de la Sección de familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Ibiza.