Chollo en Mallorca: piso reformado con terraza junto a la playa de Cala Major por 425.000 euros

El mercado inmobiliario de Palma de Mallorca continúa mostrando fuertes contrastes según la ubicación y el tipo de vivienda. Desde un amplio piso reformado con terraza en Cala Major, orientado al estilo de vida mediterráneo y al uso residencial o vacacional, hasta una propiedad más compacta en el corazón del casco antiguo, las oportunidades actuales reflejan la diversidad de precios, superficies y perfiles de comprador en la capital balear.

Piso reformado con terraza a pocos metros de la playa en Cala Major

Salón de piso en Cala Mayor, Palma de Mallorca. / tucasa.com

En la zona de Cala Major, una de las áreas más dinámicas y demandadas de Palma, se encuentra este piso reformado que sale al mercado por 425.000 euros. La vivienda cuenta con 125 metros cuadrados construidos, dos dormitorios, dos baños y una terraza orientada al suroeste, situada en una segunda planta con ascensor.

El inmueble ha sido objeto de una reforma integral, en la que se ha priorizado la amplitud y la luminosidad. Originalmente, disponía de tres dormitorios, una configuración que puede recuperarse con facilidad, lo que aporta flexibilidad al espacio. El salón-comedor conecta directamente con la terraza, mientras que la cocina, completamente equipada, dispone de lavadero independiente.

Entre sus elementos diferenciales destacan el sistema integral de ósmosis para el tratamiento del agua, el doble acristalamiento climalit, los baños de diseño, las nuevas instalaciones de electricidad y fontanería y la inclusión de trastero. Además, existe la posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento interior en el mismo edificio, un valor añadido en esta zona costera. Su proximidad a la playa y a todos los servicios convierte esta vivienda en una opción atractiva tanto como residencia habitual como inversión.

Piso en Sant Jaume, en pleno casco histórico de Palma

Piso en Sant Jaume, Palma de Mallorca. / tucasa.com

La segunda propuesta se localiza en Sant Jaume, uno de los barrios más exclusivos del centro histórico de Palma. Este piso se ofrece por 579.000 euros y cuenta con 70 metros cuadrados construidos, dos dormitorios y un baño, en un edificio con solo tres vecinos.

Situado a escasos metros de Jaime III, el inmueble destaca por su orientación sur, que garantiza luz natural durante todo el día, y por su ambiente acogedor, con salón-comedor y cocina integrada. La vivienda dispone de aire acondicionado con bomba de calor, calefacción por radiadores y gas ciudad.

Como elemento singular, el edificio cuenta con una amplia terraza comunitaria en la azotea, con vistas a los tejados tradicionales del casco antiguo, un espacio poco habitual en esta zona y especialmente valorado. Vivir en Sant Jaume supone tener acceso inmediato a la oferta cultural, gastronómica y comercial del centro histórico de Palma, en un entorno marcado por el patrimonio y la vida urbana.

Estas dos viviendas reflejan dos formas distintas de vivir Palma de Mallorca. Mientras Cala Major apuesta por el espacio, la cercanía al mar y la funcionalidad de una vivienda reformada y versátil, Sant Jaume ofrece la experiencia de residir en el corazón histórico de la ciudad, donde la exclusividad viene marcada por la ubicación y el carácter del entorno. Dos propuestas con perfiles diferentes, pero representativas de un mercado inmobiliario palmesano que sigue siendo uno de los más activos y diversos del Mediterráneo.