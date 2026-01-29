Campaña Flash Enero: Suscríbete a Diario de Mallorca por un precio increíble
Consigue tu suscripción anual por solo 20 euros y empieza a disfrutar de todos nuestros contenidos web
El mes de enero llega a su fin y Diario de Mallorca ha querido lanzar una oferta flash para que ser suscriptor sea más accesible todavía. Aprovecha los últimos días de enero y no dejes pasar la oportunidad de suscribirte a Diario de Mallorca por solo 20 euros al año. El acceso a nuestros contenidos web te costará menos, pero seguirás disfrutando de toda la actualidad local, nacional e internacional y del análisis de los mejores articulistas de opinión. Aprovecha esta oferta que estará activa desde este jueves 29 de enero hasta el 2 de febrero.
Como suscriptor de Diario de Mallorca tendrás acceso ilimitado a todas las noticias, los reportajes y artículos de opinión, además del contenido multimedia con galerías de fotos, gráficos y vídeos. Recibe la newsletter exclusiva del suscriptor con una selección de nuestros mejores contenidos. Disfruta, además, de nuevos pasatiempos, de una APP más premium y de las ventajas del Club del Suscriptor con descuentos y sorteos. Todo esto por un precio increíble: 20 euros al año.
La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca. Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.
Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.
Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.
¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
- Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
