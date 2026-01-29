La borrasca Kristin se aleja pero Mallorca continúa en alerta

La borrasca Kristin se aleja, pero una nueva circulación atlántica seguirá marcando el tiempo en Mallorca durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en alerta amarilla gran parte del litoral de la isla por mala mar, vientos intensos y olas que pueden superar los tres metros de altura. El aviso se mantendrá en vigor hasta, al menos, el próximo sábado.

Durante toda la jornada de este jueves, se esperan cielos nubosos durante la mañana, aunque a medida que avance la jornada, sobre todo en el sur de la isla, se irán con precipitaciones en general débiles y ocasionales. Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 15-19 grados.

El viento seguirá protagonizando la jornada, sobre todo en el litoral del Sur y el Levante de Mallorca. En estas zonas, la Aemet ha activado la alerta amarilla por rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 3 a 4 metros.

Lluvia de madrugada

De cara al viernes, el tiempo seguirá marcado por la circulación atlántica, con el paso de frentes que dejarán en general cielos nubosos o cubiertos. Durante la madrugada, se espera alguna precipitación débil y ocasional, sobre todo al norte de las islas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso.

El viento soplará de componente oeste con intervalos de fuerte.

Tormentas y más viento

La inestabilidad continuará el sábado. La llegada de nuevos frentes dejará cielos nubosos en la islas y chubascos que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño, preferentemente en Menorca y Mallorca, tendiendo durante la tarde a cielo poco nuboso.

Las temperaturas presentarán pocos cambios, con un posible descenso de las diurnas.

Noticias relacionadas

El viento no dará tregua a la isla. La alerta amarilla seguirá en vigor durante todo el sábado, ya que se esperan rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en general y los 12 en cumbres y cabos.