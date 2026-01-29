Baleares supera las 219.000 vacunas contra la gripe pero solo alcanza al 34% de la población diana

La conselleria de Salud da por buenos los datos de la campaña de vacunación contra la gripe de esta temporada, que suma 219.096 personas inmunizadas, 31.302 más que la temporada anterior, pese a que la campaña aún no está cerrada y seguirá activa en los centros de salud hasta finales de marzo. Aun así, el dato clave sigue siendo la cobertura: Baleares se sitúa en el 34,3% de la población diana vacunada, un porcentaje que mejora el del año pasado (30,9%), pero que continúa dejando sin vacunar a una amplia mayoría de personas incluidas en los grupos objetivo.

Los datos los ha presentado esta mañana en rueda de prensa la consellera Manuela García, que ha insistido en que el incremento consolida un cambio de tendencia: desde 2023-24 (22,6%) la cobertura habría crecido 11,7 puntos en tres campañas. En paralelo, Salud subraya que antes del 24 de diciembre había 35.000 personas más vacunadas que en la misma fecha del año anterior, lo que, según el Govern, ha permitido llegar a Navidad con más población protegida.

Una de las claves que han repetido es que la población diana ha aumentado un 5,3% en un año, de 606.685 personas en 2024 a 638.777 esta temporada. Con ese cambio, el Govern argumenta que, si se comparara con la población diana del año pasado, el nivel de inmunización alcanzado equivaldría a un 36,1%. Por islas, la Conselleria cifra en 180.451 los vacunados en Mallorca, 21.995 en Eivissa y Formentera y 16.650 en Menorca.

En el caso de las embarazadas, uno de los colectivos de riesgo, Salud sitúa la cobertura en el 20,7%, frente al 17,7% de la campaña anterior. Por islas, la Conselleria detalla que se han vacunado el 23,8% de las gestantes en Mallorca, el 13% en Menorca y el 8,5% en Eivissa y Formentera. Aunque la vacunación sigue siendo minoritaria, el Govern ve en estas cifras una mejora.

Un empujón en vacunación infantil

Uno de los pilares del aumento, según Salud, ha sido la vacunación escolar en el segundo ciclo de educación infantil. La subdirectora de Curas Asistenciales del Ib-Salut, Concha Zaforteza, ha explicado que se ofreció la inmunización a 27.568 niños y que se vacunaron 12.352, lo que supone una tasa del 44,8%.

El impacto se ve, sobre todo, en el tramo de 23 a 59 meses, donde Baleares alcanza casi el 43%, frente al 22,4% del año anterior (un salto de alrededor de 20 puntos). En el grupo de 6 a 23 meses, menos ligado a la estrategia escolar, la cobertura se sitúa en el 36,5%, con un incremento del 4%. En Mallorca, en esta franja se llega al 41,7%, casi siete puntos más que el año pasado.

La Conselleria también ha destacado diferencias por zonas básicas de salud: 11 de las 58 han superado el 50% de vacunación en niños de 23 a 59 meses. Entre ellas, han citado el caso de Artà, que ronda el 60%, un resultado que el Ib-Salut atribuye a factores como la organización de la zona y un mayor "movimiento social provacunas".

Los sanitarios todavía se vacunan poco

Salud Pública ha puesto el foco en la vacunación de los profesionales sanitarios, tradicionalmente con coberturas bajas. Este año se sitúa en el 34,2% entre los sanitarios del Servei de Salut (excluyendo personal de servicios y gestión), con un aumento del 5,5% respecto a la campaña previa.

Por islas, el Govern indica un incremento del 5,9% en Mallorca, del 4,4% en Menorca y del 6,3% en Eivissa y Formentera. La directora general del ramo, Elena Esteban, ha defendido que vacunar a los sanitarios es una prioridad por su exposición, por razones éticas y porque son "prescriptores" de la vacuna. Los estudios, ha dicho, apuntan que la recomendación del profesional de referencia influye decisivamente en la aceptación de la vacunación.

La Conselleria ha atribuido parte de la mejora a la captación activa, al despliegue de equipos de vacunación en servicios asistenciales y a medidas para facilitar el acceso. A la pregunta de por qué los sanitarios siguen vacunándose poco, las responsables apuntan a factores como la banalización de la gripe, la "fatiga vacunal" y a una dinámica que no es exclusiva de Baleares.

La gripe baja, pero Baleares sigue en fase epidémica

En el plano epidemiológico, Manuela García ha explicado que la epidemia de gripe está descendiendo, con una incidencia que baja de 64,4 a 53 casos por 100.000 habitantes en la cuarta semana del año. El Govern describe la evolución como un descenso "lento pero sostenido" después de semanas de meseta y mantiene a Baleares en una fase epidémica de intensidad baja.

También bajan las infecciones respiratorias agudas en la población general, de 616,5 a 604,9 casos por 100.000. El descenso más llamativo se registra entre los mayores de 60 años, donde la incidencia cae de 771,5 a 618,7 por 100.000. La Conselleria añade que la covid es "anecdótica" y que el índice de neumonía se mantiene estable.

Repunte de bronquiolitis

Donde sí se observa un repunte es en la bronquiolitis, vinculada al virus respiratorio sincitial (VRS). La Conselleria informa de un aumento "significativo" en menores de 1 a 5 años, con una incidencia de 521,3 casos por 100.000, comparado con los 404,6 de la semana anterior.

En este sentido, García ha lanzado un mensaje de calma y ha asegurado que la mayoría de los cuadros son leves y se resuelven en Atención Primaria, sin necesidad de hospitalización. En la última semana se ha producido un ingreso por esta causa. García también ha señalado que los menores de un año, los más vulnerables, no han incrementado la incidencia y que la gravedad ha sido menor, algo que la Conselleria vincula a los efectos de la inmunización frente al virus en los más pequeños.