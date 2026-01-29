Armengol firma un convenio para publicar las leyes del Congreso en catalán

El Congreso de los Diputados y el Institut d'Estudis Catalans han firmado un convenio de colaboración para la publicación en catalán de las leyes aprobadas por la Cámara Baja. En virtud de este acuerdo, el IEC facilitará la versión en catalán de todas las iniciativas legislativas que se aprueben, con el objetivo de que puedan publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Esta iniciativa se suma a la decisión de permitir el catalán, el euskera y el gallego en el Congreso para reivindicar la "pluralidad" de España.

Este convenio se suma a los ya firmados por el Congreso con la Academia Valenciana de la Lengua, la Real Academia Galega y Euskaltzaindia, con la finalidad de culminar el proceso de reconocimiento de la diversidad lingüística en el ámbito parlamentario. La iniciativa discurre en paralelo a la reanudación de la publicación en catalán de las leyes en el Boletín Oficial del Estado, que se retomó en diciembre de 2024 tras tres años de inactividad.

Primera visita institucional al Parlament

En este contexto institucional, el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha recibido este jueves a la presidenta del Congreso en su primera visita institucional a la Cámara catalana desde que asumió el cargo.

La bienvenida ha contado con honores del Mossos d'Esquadra, tras lo cual Armengol y Rull han subido la escalera de honor, donde les esperaba el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente. Durante una breve conversación, Armengol se ha interesado por el estado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y le ha explicado que le había enviado un mensaje.

Posteriormente, ambos presidentes se han trasladado al despacho de audiencias, donde se encontraban el resto de miembros de la Mesa del Parlament, y Armengol ha firmado el libro de honor de la Cámara. En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta del Congreso ha agradecido la visita y ha definido el Parlament como "la casa por excelencia de la democracia", asegurando que le profesa reconocimiento y admiración.

Intercambio de obsequios y recorrido por la Cámara

Durante el encuentro también se ha producido un intercambio de obsequios institucionales. Rull ha regalado a Armengol una reproducción en pequeño de la estatua El desconsol, del escultor catalán Josep Llimona, así como un libro sobre la historia del Parlament. Por su parte, Armengol le ha entregado una reproducción de una campanilla utilizada en el Congreso en el siglo XIX y el libro Momentos estelares del Parlamento a lo largo de la historia.

A lo largo de la visita, el presidente del Parlament ha ido explicando a la presidenta del Congreso diferentes pinceladas de la historia del edificio, también durante la entrada al hemiciclo, a la que han accedido acompañados por los miembros de la Mesa. Armengol se ha interesado por diversos detalles del funcionamiento de la Cámara catalana y la visita ha concluido con una fotografía conjunta en la zona donde se sienta la presidencia del Parlament.