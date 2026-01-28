Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: "Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda"

Xisco Quesada (Palma, 1997) fue diagnosticado en junio con un cáncer de páncreas con metástasis. Desde entonces, comparte su experiencia en sus redes sociales, en las que acumula más de 200.000 seguidores entre Instagram y TikTok. Visibiliza la enfermedad, ayuda a otros pacientes y habla sobre cómo vive el presente con otra mirada.

Ahora, el mallorquín de 28 años ha compartido un video en sus redes sociales pidiendo ayuda para poder pagar el tratamiento de su cáncer de páncreas, con metástasis en el hígado y sin posibilidad de operar: "He intentado costearlo todo entre mi familia y yo, pensando que lo que había conseguido reunir sería suficiente para los tratamientos y los impuestos que tenía por delante… pero no lo ha sido".

Según ha hecho saber Quesada en el video compartido, lleva dos meses ingresado y desde fin de año sin poder ver a sus dos hijos: "En ese tiempo surgió un inconveniente serio: mi hígado se fue atascando de metástasis y tuve que buscar soluciones fuera de mi isla, porque por protocolo ya no había más opciones y prácticamente solo podían dejarme ir". Aun así, el mallorquín ha querido transmitir un mensaje de esperanza y lucha que tanto lo ha caracterizado en sus redes sociales: "Pero como sabéis… mientras haya vida, yo sigo".

Hasta el momento, el crowdfunding --sistema de financiación colectiva-- abierto por el joven mallorquín acumula 280.000 €, con más de 14.000 donativos, la mayoría anónimos. Aun así, en la página web donde se pide el dinero, Xisco manifiesta que "no pido ni un euro a nadie que no pueda o no quiera. Me basta con compartir, que es gratis. Si se dona, que sea de corazón".

Xisco ha querido dejar claro que el dinero recaudado irá destinado a continuar con los tratamientos, hasta que pueda curarse y volver a casa. En caso de que las cosas salgan mal, ha afirmado que "entre un 60 y un 70% de lo recaudado se donará a una asociación que investigue curas para esta enfermedad, para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo", mientras que "el 30-40 % restante irá destinado a devolver el dinero a los familiares que me han ayudado hasta ahora".

Un futbolista profesional entre los que han donado dinero

Entre la lista de personas que han decidido donar dinero a Xisco Quesada, se encuentra el nombre de Carles Aleñà Castillo, jugador del Deportivo Alavés, que ha donado 500 € para costear la enfermedad del joven mallorquín.