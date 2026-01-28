Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel vieja de PalmaBorrasca Kristin MallorcaOkupa Secar de la RealTarjeta única de transporteRCD Mallorca
instagramlinkedin

La socialista Pilar Costa defenderá en el Congreso la propuesta de un senador para Formentera

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Parlament balear en 2018, en la anterior legislatura, y ratificada en esta legislatura por todos los grupos excepto Vox

La portavoz del PSIB, Pilar Costa.

La portavoz del PSIB, Pilar Costa. / PSIB

EFE

Palma

La diputada del grupo socialista en el Parlament balear, Pilar Costa, defenderá en el Congreso de los Diputados, el próximo 10 de febrero, la propuesta de un senador o senadora propia para la isla de Formentera.

Costa forma parte de una comisión designada por el Parlament para llevar esta iniciativa a la Cámara Baja, que integran también la diputada popular Cristina Gil y el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba, ha informado el partido en una nota.

Los socialistas han destacado que la comisión acudirá al Congreso para pedir la toma en consideración de la iniciativa legislativa "impulsada" por PSIB y Gent per Formentera, que persigue la aprobación del primer senador o senadora propia para la pitiusa menor.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Parlament balear en 2018, en la anterior legislatura, y ratificada en esta legislatura por todos los grupos excepto Vox.

Una vez se supere este trámite, pasará por ponencia legislativa y por comisión. De aprobarse finalmente en el Congreso de los Diputados, conllevará una modificación de la Constitución española.

La aprobación de un nuevo senador o senadora para Formentera es una “reivindicación histórica “de la ciudadanía de esta Isla, que comparte el senador con la isla de Ibiza.

Pilar Costa ha celebrado que “por primera vez” el Congreso debatirá la toma en consideración y ha mostrado la seguridad que saldrá adelante, porque cuenta con un "amplio apoyo parlamentario".

Noticias relacionadas

Ha expresado su esperanza de que en las próximas elecciones “Formentera ya pueda votar su propio senador o senadora”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
  2. Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
  3. Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
  4. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  5. La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
  6. Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
  7. Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
  8. Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda

La socialista Pilar Costa defenderá en el Congreso la propuesta de un senador para Formentera

La socialista Pilar Costa defenderá en el Congreso la propuesta de un senador para Formentera

Los trabajadores de SFM congelan los paros: el viernes volverán a reunirse para negociar más seguridad

Los trabajadores de SFM congelan los paros: el viernes volverán a reunirse para negociar más seguridad

Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: "Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda"

Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: "Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda"

Denuncia ante Consumo que la cajera de un comercio de Mallorca no le atendió por hablar en catalán

Denuncia ante Consumo que la cajera de un comercio de Mallorca no le atendió por hablar en catalán

La Justicia alemana dictamina que la reserva de una villa en Mallorca no equivale a un contrato de compraventa

La Justicia alemana dictamina que la reserva de una villa en Mallorca no equivale a un contrato de compraventa

Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: "Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto"

Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: "Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto"

Eligen a Carlos Gómez para su segundo mandato como presidente del TSJB

Eligen a Carlos Gómez para su segundo mandato como presidente del TSJB

Pulso por el adelanto de las oposiciones: el 70% de los docentes rechaza las pruebas en mayo

Pulso por el adelanto de las oposiciones: el 70% de los docentes rechaza las pruebas en mayo
Tracking Pixel Contents