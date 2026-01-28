La socialista Pilar Costa defenderá en el Congreso la propuesta de un senador para Formentera

La diputada del grupo socialista en el Parlament balear, Pilar Costa, defenderá en el Congreso de los Diputados, el próximo 10 de febrero, la propuesta de un senador o senadora propia para la isla de Formentera.

Costa forma parte de una comisión designada por el Parlament para llevar esta iniciativa a la Cámara Baja, que integran también la diputada popular Cristina Gil y el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba, ha informado el partido en una nota.

Los socialistas han destacado que la comisión acudirá al Congreso para pedir la toma en consideración de la iniciativa legislativa "impulsada" por PSIB y Gent per Formentera, que persigue la aprobación del primer senador o senadora propia para la pitiusa menor.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Parlament balear en 2018, en la anterior legislatura, y ratificada en esta legislatura por todos los grupos excepto Vox.

Una vez se supere este trámite, pasará por ponencia legislativa y por comisión. De aprobarse finalmente en el Congreso de los Diputados, conllevará una modificación de la Constitución española.

La aprobación de un nuevo senador o senadora para Formentera es una “reivindicación histórica “de la ciudadanía de esta Isla, que comparte el senador con la isla de Ibiza.

Pilar Costa ha celebrado que “por primera vez” el Congreso debatirá la toma en consideración y ha mostrado la seguridad que saldrá adelante, porque cuenta con un "amplio apoyo parlamentario".

Noticias relacionadas

Ha expresado su esperanza de que en las próximas elecciones “Formentera ya pueda votar su propio senador o senadora”.