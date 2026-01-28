El PSIB defiende a Marc Pons y acusa al PP de Baleares de crear bulos para perjudicarle

El PSIB-PSOE ha salido esta mañana en defensa del diputado Marc Pons, que ha tenido que declarar hoy como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga el llamado caso Hidrocarburos. Pons ha reconocido que mantuvo cuatro reuniones con Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, si bien ha negado que hubiera tenido ninguna intervención para facilitar la licencia a las empresas de la trama corrupta. El diputado socialista ha tenido que declarar por su intervención como jefe de Gabinete del Ministerio de Transición Ecológica, bajo las órdenes de la entonces ministra Teresa Ribera.

Los socialistas de Baleares, a través de un comunicado, aseguran que la declaración de Marc Pons ha durado apenas diez minutos y han acusado al PP de crear “bulos, mentiras y acusaciones falsas” sobre la figura del político menorquín “que no tienen nada que ver con la realidad de los hechos”.

“Pons ha detallado (ante el juez) lo que ya decían los mismos informes policiales de la UCO: que la empresa Villafuel no recibió ningún trato de favor por parte de ningún ministerio y de hecho la concesión se resolvió por vía ordinaria, en septiembre de 2022, casi dos años después de las supuestas presiones de la trama”, señalan los socialistas.

En el mismo comunicado los socialistas de las islas “lamentan y condenan las falsedades, noticias falsas y calumnias” manifestadas en las últimas semanas por diferentes portavoces del PP de Balears. Por ello, “exigimos una disculpa pública, más cuando la realidad es que los únicos políticos de Baleares que están ahora mismo investigados por presunta corrupción son del PP: el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el director del gabinete de la presidenta, Alejandro Jurado.