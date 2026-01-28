Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cafeterías de EspecialidadSuspensión Director Son CanalsOkupas Secar de la RealCierre AbacusEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Empresas familiares

Prohens se compromete a reducir burocracia e impuestos

La presidenta del Govern interviene en el acto de clausura de la Asamblea General de la ABEF, celebrada en Casa Esment

Inés Rotger, segunda por la izquierda, ejerció de anfitriona.

Inés Rotger, segunda por la izquierda, ejerció de anfitriona. / CAIB

EP

Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido con las empresas familiares a «ponerlo fácil» reduciendo burocracia y bajando impuestos. Prohens asistió ayer al acto de clausura de la Asamblea General de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF), que se celebró en Casa Esment, ubicada en Palma, y donde fue recibida por la presidenta de ABEF, Inés Rotger.

La presidenta del Govern intervino en el cierre de este acto para agradecer la invitación a este encuentro que, según sus palabras, «representa un magnífico espacio de debate para analizar la situación de la economía de las islas, las tendencias económicas y empresariales». «Balears es una economía de pequeñas y medianas empresas», dijo. Es más, a su juicio, «estas islas son una economía de empresas familiares» y esto, consideró, «marca una manera de entender la estrategia económica, de entender el modelo y también los retos a los que hay que enfrentarse».

Noticias relacionadas

«Desde el Govern», se comprometió Prohens, «se va a continuar en este camino ya iniciado de bajar y eliminar impuestos»; y «reduciendo burocracia». «Menos burocracia, menos papeleo, menos entes ideologizados y más gestión», subrayó, reiterando la apuesta de este Govern por «defender a los autónomos y a las empresas» y a su «innovación».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
  2. Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
  3. Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
  4. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  5. La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
  6. Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
  7. Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
  8. Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca

Hyatt ficha a María Zarraluqui, la ex de Meliá que va liderar la expansión de Inclusive Collection

Prohens se compromete a reducir burocracia e impuestos

Elena Germán es la nueva delegada de los asesores fiscales

El Observatori de Migracions de la UIB pide "rigor" en el debate y defiende la regularización: "La mayoría de las personas que se beneficiarán entraron de forma legal por el aeropuerto"

El Observatori de Migracions de la UIB pide "rigor" en el debate y defiende la regularización: "La mayoría de las personas que se beneficiarán entraron de forma legal por el aeropuerto"

Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma

Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma

El dueño de un zoo en Alemania: “El acusado no se dedica al comercio ilegal de tortugas”

Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica

Malta, a un paso de Mallorca en invierno: vuelos desde 15 euros

Malta, a un paso de Mallorca en invierno: vuelos desde 15 euros
Tracking Pixel Contents