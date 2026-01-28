Prohens se compromete a reducir burocracia e impuestos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido con las empresas familiares a «ponerlo fácil» reduciendo burocracia y bajando impuestos. Prohens asistió ayer al acto de clausura de la Asamblea General de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF), que se celebró en Casa Esment, ubicada en Palma, y donde fue recibida por la presidenta de ABEF, Inés Rotger.

La presidenta del Govern intervino en el cierre de este acto para agradecer la invitación a este encuentro que, según sus palabras, «representa un magnífico espacio de debate para analizar la situación de la economía de las islas, las tendencias económicas y empresariales». «Balears es una economía de pequeñas y medianas empresas», dijo. Es más, a su juicio, «estas islas son una economía de empresas familiares» y esto, consideró, «marca una manera de entender la estrategia económica, de entender el modelo y también los retos a los que hay que enfrentarse».

«Desde el Govern», se comprometió Prohens, «se va a continuar en este camino ya iniciado de bajar y eliminar impuestos»; y «reduciendo burocracia». «Menos burocracia, menos papeleo, menos entes ideologizados y más gestión», subrayó, reiterando la apuesta de este Govern por «defender a los autónomos y a las empresas» y a su «innovación».