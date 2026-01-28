Marc Pons admite en la Audiencia Nacional cinco reuniones con Koldo sin relación con hidrocarburos

El diputado socialista Marc Pons, que fue jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se reunió en cuatro o cinco ocasiones con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García pero en ningún caso en relación con las gestiones para otorgar una licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel.

Pons, actual secretario de Transición Justa en la ejecutiva federal del PSOE, ha declarado este miércoles como testigo en la causa por el millonario fraude en el IVA de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel, de la que es propietario Claudio Rivas, tras aparecer su nombre en el último informe de la UCO remitido a Pedraz.

También ha acudido hoy a la Audiencia Nacional el propio Rivas, que ha anunciado que no iba a declarar y que lo haría después de que declararan el resto de los imputados y testigos que han sido citados por el juez, han informado fuentes jurídicas.

Como testigo estaba también citado este miércoles el jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart, que finalmente no ha comparecido por problemas logísticos derivados de la fuerte nevada que caía a primera hora de la mañana en Madrid, por lo que será citado de nuevo previsiblemente para la semana que viene.

Único en declarar

Marc Pons ha sido por tanto el único en prestar declaración para reconocer haber mantenido unos cinco encuentros con Koldo García, todos ellos por motivos laborales, como uno de unos 15 segundos en el que abordaron un asunto en materia de costas.

También ha señalado que coincidieron en una reunión de alto nivel entre Ribera y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, a las que hace referencia el citado informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El informe alude a varios contactos entre Marc Pons y Koldo García, "al menos en dos ocasiones", en abril y julio de 2021, durante la tramitación del expediente de Villafuel como operadora, a la que se requería que subsanase la falta de acreditación de la capacidad financiera.

Según la UCO, durante el primer contacto mantenido el 8 de abril, Koldo reenvió una imagen con los datos de registro del expediente de Villafuel, un envío que los agentes infieren que "obedeció al resultado de una conversación previamente sostenida entre ambos".

Koldo García había recibido dicha imagen dos días antes, el 6 de abril, de la mano de Víctor de Aldama. Aquel día, explica la UCO, ambos se reunieron con Claudio Rivas para abordar temas relacionados con la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel.

Mensajes

Tras recibir la fotografía, el exasesor de Transportes le respondió mandándole un teléfono, que éste tenía asociado al contacto "Marido ICETA", y pidió que le llamara por WhatsApp, según el informe.

Meses más tarde, el 8 de julio de 2021, el exasesor volvió a contactar con Pons para solicitar una reunión para entregarle -según dijo- unos documentos relacionados con una solicitud. "Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los PAPELES que te comenté de la solicitud???? (sic)", decía el mensaje que recoge el informe.

Esta nueva ronda de interrogatorios en el caso hidrocarburos continuará este jueves con la declaración, entre otros, del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, quien fue detenido en octubre de 2024 junto a su socio Claudio Rivas por esta causa, momento en el que prestó una breve declaración ante Pedraz para negar los hechos que se le imputan: "Me parece de broma", dijo.

Tras pasar un mes en prisión preventiva, Aldama logró quedar en libertad tras comprometerse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo.