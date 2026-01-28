Malta, a un paso de Mallorca en invierno: vuelos desde 15 euros

¿Qué hacer cuando, a principios de diciembre, uno se encuentra inesperadamente con dos semanas libres? ¿Aprovechar para adelantar las vacaciones de Navidad en la antigua patria o lanzarse a descubrir el mundo? Al revisar los destinos aún disponibles desde Palma en esta época del año, una conexión llama especialmente la atención en la app de Ryanair: Malta, por 14,99 euros. Y lo mejor: el vuelo de regreso una semana después cuesta también 14,99 euros. ¡Comprado!

El vuelo dura poco menos de una hora y media. También en el aeropuerto de Malta hay obras: al fin y al cabo, es invierno en la isla del turismo veraniego. Encontrar el edificio donde se concentran las empresas de alquiler de coches lleva un rato. Pero el coche, en cambio, sale casi regalado. Por solo 37 euros se puede alquilar durante una semana un Toyota Aygo de Europcar. Sin seguro. Una apuesta algo arriesgada, teniendo en cuenta que en Malta se conduce por la izquierda y que, además, en uno de cada dos blogs de viajes se advierte sobre la conducción casi suicida de los malteses.

1.500 euros de fianza por un coche de alquiler, como en Mallorca

Todo irá bien… o eso piensa uno, aunque el empleado del mostrador, pese a su amabilidad, se encarga de sembrar una sutil sensación de pánico. Advierte que, al devolver el vehículo, este será revisado con lupa en busca de arañazos microscópicos e incluso de manchas de agua en los asientos. Para subrayar la seriedad de sus palabras, retiene una fianza de 1.500 euros por posibles daños. Algo que ya resulta familiar para cualquiera que haya alquilado un coche en Mallorca.

Vittoriosa, también conocida como Birgu, es una de las llamadas Three Cities (Tres Ciudades). / Johannes Krayer

Los primeros kilómetros, bajo la lluvia y en la oscuridad, por carreteras desconocidas que, aunque están construidas como autopistas, son extremadamente sinuosas, se sienten como una auténtica aventura. Y pronto queda claro que los conductores malteses, si bien suelen ignorar con bastante alegría los límites de velocidad, por lo demás se comportan de forma bastante respetuosa.

Malta, un país con extrema densidad de población

Algo que ya llama la atención durante el primer trayecto hasta el hotel en Qawra, al norte de la isla, es que Malta está densamente poblada. El país de Malta —al que también pertenecen la isla de Gozo (habitada) y los islotes de Comino y Cominotto (ambos deshabitados)— presenta, con unos 1.800 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las mayores densidades de población del mundo (para comparar: en Mallorca son solo 240 habitantes por kilómetro cuadrado).

En el área metropolitana en torno a la capital, La Valeta, que apenas cuenta con 5.000 habitantes, viven ya más de 200.000 personas, es decir, casi la mitad de la población total del país.

Esto se nota especialmente durante las horas punta de la mañana y de la tarde: al igual que en Mallorca, aquí también se forman atascos. El Gobierno maltés intenta ahora solucionarlo con medidas audaces: los jóvenes menores de 30 años que renuncien a su permiso de conducir durante cinco años recibirían 25.000 euros. ¿Sería una idea aplicable también a Mallorca?

Los acantilados de Sanap, en la isla más pequeña de Gozo. / Johannes Krayer

Más plantas desalinizadoras que en Mallorca

Tan delicado como en Mallorca es el abastecimiento de agua. No hay embalses, ríos ni otros recursos naturales de agua dulce. La solución: Malta apuesta incluso más que Mallorca por las plantas desalinizadoras. A lo largo de la costa del archipiélago, que apenas suma 316 kilómetros cuadrados, hay cuatro instalaciones de este tipo. Mallorca, con una superficie más de diez veces mayor, solo cuenta con tres. En cualquier caso, también Malta tiene dificultades para garantizar el suministro de agua, especialmente en temporada alta. En diciembre apenas se percibe este problema, ya que hay pocos turistas en la isla y, además, las lluvias son bastante abundantes.

Aunque lo de “pocos turistas” es relativo. En el hotel Qawra Palace reina un ambiente muy animado. El complejo, con 600 habitaciones, parece estar casi completo y el mosaico de idiomas es enorme. Muchos viajeros proceden de Europa del Este, pero también hay franceses, británicos, italianos y algunos pocos alemanes. A ellos se suman un grupo de chicas indias, una familia numerosa del mundo árabe y otros huéspedes con lenguas maternas difíciles de identificar, entre ellos varios asiáticos.

La puerta de la ciudad de Mdina, conocida por la serie “Juego de Tronos”. / Johannes Krayer

El inglés como lengua oficial

Con el inglés uno se desenvuelve perfectamente en Malta: junto al maltés, es la segunda lengua oficial del país. El maltés es una lengua semítica que surgió principalmente de un dialecto árabe, aunque incorpora elementos del inglés y de las lenguas romances. Suena fascinante y, al leer el periódico, se puede entender bastante siempre que se domine el inglés y alguna lengua romance.

Una gran ventaja del país son las distancias cortas: en pocos minutos se llega a la siguiente ciudad. Incluso el trayecto en ferry hasta Gozo dura apenas 20 minutos. Así, se pasa de la ciudad medieval de Mdina, que se alza casi de forma irreal sobre una de las pocas colinas de la isla, a la vecina Mosta, con su imponente iglesia de planta circular. Apenas unos kilómetros más adelante comienza ya el área metropolitana de La Valeta, con su capital barroca, las amplias fortificaciones y las igualmente impresionantes Tres Ciudades situadas frente al enorme puerto natural.

También en Malta se come con gusto la dorada (lampuki). / Johannes Krayer

Tampoco queda lejos el conjunto de templos de Ħaġar Qim (se pronuncia Hádschar Im), de casi 6.000 años de antigüedad, perteneciente a la cultura megalítica y situado de forma espectacular en una meseta elevada junto a la costa. A la vuelta de la esquina, un brazo rocoso se adentra en el mar: la llamada Blue Grotto.

Y para quienes busquen un aire a los acantilados de Dover, lo encontrarán en los Dingli Cliffs o, en Gozo, en los acantilados de Sanap, que se elevan hasta 150 metros sobre el mar. Durante una parada para bañarse en Imġieħba Bay, en el norte de la isla principal —mucho más atractivo desde el punto de vista paisajístico—, la playa está completamente desierta.

Gastronomía maltesa

Desde el punto de vista gastronómico, el crisol de culturas del país es muy variado. Por supuesto, hay mucho pescado: la dorada conocida en Mallorca como llampuga también es aquí una delicatessen nacional y recibe un nombre muy parecido: lampuki. Se consume, por ejemplo, en el plato nacional Aljotta, una sopa de pescado con verduras que, sorprendentemente, no sabe demasiado a pescado.

También son muy típicos los rollos de carne con salsa de tomate, aceitunas y alcaparras, así como los pastizzi, unas empanadillas de hojaldre rellenas. En general, comer fuera es ligeramente más barato que en Mallorca, aunque el coste de la vida es, en líneas generales, similar.

Hablando de precios: al final, el vuelo no resultó ser tan barato después de todo, porque un error en la reserva obligó a realizar un cambio de nombre. Y ahí Ryanair no perdona: 115 euros de gastos.