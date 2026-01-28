Hyatt ficha a María Zarraluqui, la ex de Meliá que va liderar la expansión de Inclusive Collection

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado este martes el nombramiento de María Zarraluqui como vicepresidenta ejecutiva de Crecimiento y Relaciones con los Propietarios de Inclusive Collection. La directiva que salió de Meliá a mediados de mes después de, exactamente, veintiséis años liderando la expansión de la cadena mallorquina se incorporará el 1 de marzo a la hotelera estadounidense para acelerar el crecimiento de su cartera de todo incluido y reportará directamente a Javier Águila, presidente de Inclusive Collection de Hyatt.

Fue el pasado 16 de enero cuando Meliá hizo pública la salida de Zarraluqui lo que llevó a la cadena a reestructurar su equipo directivo, ascendiendo a dos profesionales de la casa, José María Dalmau, ahora vicepresidente Business Development en el área global de Expansión, y Manuel Riego, vicepresidente de Ventas y Marketing. Por su parte, la abogada optaba por cerrar un ciclo con una decisión que no ha sido fácil tras tantos años con la familia Escarrer para emprender otro reto profesional en la multinacional hotelera.

Según explica Hyatt, Zarraluqui va a contribuir a impulsar la próxima fase de crecimiento del portafolio todo incluido de Hyatt, que ya abarca más de 150 resorts y 55.000 habitaciones en América Latina, el Caribe y Europa y que continúa su expansión. Parte de este crecimiento ha sido posible gracias a la alianza de Hytat con Bahia Príncipe por la que la veintena de resorts de la familia Piñero se ha incorporado a la cadena americana.

Desde su nuevo cargo, de nueva creación, Zarraluqui se centrará en estrategias de crecimiento asset-light, en el desarrollo y reposicionamiento de resorts, y en el fortalecimiento de relaciones estratégicas para apoyar la expansión a largo plazo del portafolio todo incluido de la compañía. Reportará directamente a Javier Águila.

"Reputación sobresaliente"

“María aporta una amplia trayectoria de éxito en el crecimiento de portafolios todo incluido, junto con una reputación sobresaliente en la industria, lo cual fortalecerá e impulsará todavía más al equipo de desarrollo de la Inclusive Collection", dice el presidente de Inclusive Collection de Hyatt.

La hasta ahora vicepresidenta de Desarrollo Global en Meliá ha liderado desarrollos en Europa, Oriente Medio, África, el Sudeste Asiático, China y América, ejecutando más de 350 acuerdos hoteleros tanto en mercados nuevos como consolidados, destaca Hyatt en un comunicado. Su experiencia incluye alianzas estratégicas "con importantes socios internacionales".

María Zarraluqui es asesora de consejos de administración y líder de comités en múltiples organizaciones. También ejerce como ponente en eventos globales y es profesora de real estate en IE Business School en Madrid. Cuenta con un máster en asesoría jurídica de empresas por la Universidad de Deusto, una mención de honor como número uno del Executive Tourist MBA 2008-2009 del IE Business School de Madrid, y es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra.