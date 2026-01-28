Emergencias 112 suspende todas las competiciones y entrenamientos deportivos en el exterior por la alerta naranja
Emergencias 112 de Baleares ha suspendido todas las competiciones y entrenamientos deportivos que se lleven a cabo en el exterior debido a la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros.
Lo ha informado la Federación de Baloncesto de Baleares (FBIB) en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X y que ha sido compartido por el servicio de emergencias.
Según el comunicado, el 112 ha comunicado a todas las federaciones deportivas la obligación de suspender todas las competiciones y entrenamientos que estuvieran previstos al aire libre a lo largo de este miércoles.
También ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de zonas inundables o cercanas a la costa, asegurar los elementos exteriores que puedan ser llevados por el viento y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca