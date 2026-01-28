Eligen a Carlos Gómez para su segundo mandato como presidente del TSJB

La administración de Justicia de Baleares vuelve a quedar en manos del magistrado Carlos Gómez, que esta mañana ha sido r reelegido como presidente del TSJB. Con este nombramiento el veterano magistrado afronta su segundo mandato, que es de cinco años y cuenta con el apoyo absoluto de todos los jueces que ejercen en las islas. Gómez era el único candidato que se presentaba a dicha elección, por lo que su nombramiento se daba por seguro.

Gómez, que ha sido el primer jurista español que se integró en la ONU, cuenta con amplia experiencia profesional, además de una brillante trayectoria profesional, con la que se ha ganado el respeto de todos los operadores jurídicos que actúan en las islas. Nadie cuestiona su liderazgo al frente de la institución judicial más importante de Baleares, como es el Tribunal Superior, que es el órgano que resuelve las causas de mayor trascendencia.

Aunque se trataba del único candidato, Gómez tuvo que defender la pasada semana su proyecto ante una comisión del Consejo General del Poder Judicial. El candidato habló, además de su trayectoria profesional como juez, de los principales retos y dificultades que tiene la administración de justicia de las islas. Así, recordó que como consecuencia del alto nivel de vida y del encarecimiento de la vivienda en el archipiélago existen muchas dificultades para que los funcionarios elijan Baleares como destino y ello motiva que más de la mitad de las plantillas de los juzgados estén cubiertas por trabajadores interinos. También señaló las dificultades que está ocasionando la nueva organización judicial, a través de la ley de nueva planta, sobre todo por la incertidumbre que afecta a los funcionarios, que hasta el último momento no sabían qué destino iban a cubrir.

En su exposición, Gómez reiteró que una de las principales tareas que ha desarrollado durante su primer mandato es incidir en la independencia de los jueces.

El magistrado afronta este segundo mandato con una enorme lista de problemas que la administración de justicia de las islas viene históricamente arrastrando. El problema más grave es el elevado retraso que sufren la mayoría de juzgados y ello debido a la falta de jueces. De hecho, desde el TSJB se ha reiterado la necesidad de crear nuevas plazas de jueces. Esta semana el ministerio de Justicia ha anunciado que Baleares contará este año con trece nuevas plazas de magistrados, sin que su nombramiento vaya acompañado de la creación de un juzgado. Con estas medidas se espera dar una respuesta al problema del retraso acumulado, ya que las que se han venido aplicando hasta ahora no han tenido ningún efecto práctico, sobre todo teniendo en cuenta que Baleares es una de las comunidades autónomas donde el nivel de litigios es más elevado, debido a la población que visita las islas.