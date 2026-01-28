Elena Germán es la nueva delegada de los asesores fiscales

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, cuenta desde este inicio de año con una nueva delegada para la demarcación territorial balear. Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, la nueva delegada, Elena Germán, se incorporó a AEDAF en 2007.

Desde 2001, vive en Palma de Mallorca, donde fundó un despacho multidisciplinar integrado en una red internacional de origen alemán, al que ha pertenecido durante más de 20 años, y en el que se encargaba de las áreas tributaria y contable y posteriormente del área jurídico fiscal del German Desk.

Desde enero de 2023, ejerce su actividad profesional de forma independiente, especializada en asesoramiento jurídico y fiscal a clientes extranjeros, especialmente en derecho inmobiliario, sucesorio y societario. Germán es también miembro del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears y forma parte de su Junta de Gobierno como tesorera.

Fundada en 1967, la AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.500 abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.