El dueño de un zoo en Alemania: “El acusado no se dedica al comercio ilegal de tortugas”

“El acusado no se dedica al comercio ilegal de tortugas. Lo conozco desde hace treinta años. Tengo una relación de amistad con él”. El propietario de un zoo en Alemania especializado en quelonios y reptiles salió ayer en defensa del presunto responsable de un criadero ilegal de tortugas desmantelado a mediados de 2018 en una finca de Llucmajor durante el juicio en la Audiencia de Palma.

“Tengo más de sesenta años de experiencia en el cuidado de tortugas. El acusado hacía de asesor técnico en mi zoo, también impartía conferencias. He estado varias veces en sus instalaciones en Mallorca y no tengo ninguna queja. Lo hace muy bien. Yo le he cedido ejemplares de mi zoo para que los cuide”, detalló el testigo.

El sospechoso y su pareja, ambos alemanes, se enfrentan a sendas peticiones de condena por parte del fiscal de cinco años y medio de prisión y multas de más de un millón y medio de euros por un delito contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales. La Guardia Civil les intervino en su finca más de mil tortugas de 70 especies distintas, la mayoría protegidas, sin que ninguno de ellos ostentara la condición de criador. Según el ministerio público, se dedicaban a la cría, reproducción y posterior venta pese a no estar autorizados para ello.

“Todas las tortugas que le he cedido tenían la documentación en regla. Yo mantengo el contacto con él frecuentemente por videoconferencia o a través del teléfono móvil. Nos comunicamos dos o tres veces por semana. Cuando él estuvo en prisión preventiva fueron dos semanas sin saber de él. Estuve muy preocupado”, reconoció el experto en herpetología.

Al ser preguntado por las conversaciones intervenidas por los investigadores, el testigo señaló que “todo el tiempo” hablaban de tortugas. Además, reconoció haber hecho de intermediario para que el acusado recibiera especímenes de otras personas, así como para enviar ejemplares del sospechoso a terceros. “Normalmente, se intercambian especímenes con personas que tienen tortugas”, agregó, al tiempo que especificó que él no recibía dinero.

El testigo indicó que había efectuado pagos y transferencias a la pareja de compatriotas por el trabajo que desempeñaba el acusado como asesor técnico en su zoo. Y aseguró que también colaboraba con la compra de ratones que enviaba desde Alemania a Mallorca para alimentar a los quelonios y por eso figuran pagos entre ambas partes.

“Tengo 200 especies en el zoo entre reptiles y tortugas. Suponen un gasto de 5.000 euros mensuales entre personal, energía, alimentación… Tortugas tengo unas 300 y cuestan unos 600 euros al mes o incluso menos. El mayor gasto es la energía”, destacó el hombre.

Familiares

Entre los testigos que ayer comparecieron en la sexta sesión del juicio, se encontraban familiares de los sospechosos. La madre de la acusada negó que su hija se dedicara al comercio ilegal de tortugas. “Ella siempre cuidaba a animales, cuidaba a gatos abandonados”, especificaron sus progenitores.

Una amiga de la familia del principal encausado recordó que aproximadamente en 2009 le acompañó al Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (SOIVRE) para hablar de las tortugas: “Me pidió el favor que le acompañara para poder legalizar todo, había muchísimo papeleo, muchos formularios para rellenar. Allí no le dijeron que no podía legalizar sus tortugas”.

Por su parte, una técnica del SOIVRE manifestó que en 2021 dio de alta a la pareja de alemanes como criadores. Otra experta en la materia, una bióloga, explicó que en España para criar determinadas especies protegidas es obligatorio estar registrado como criador. “El plazo es que te tienes que dar de alta como criador antes de criar”, subrayó. El juicio continúa hoy con más testificales y la declaración de los sospechosos.