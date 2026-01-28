La borrasca Kristin pone en alerta naranja a Mallorca: lluvias, mala mar y vientos muy fuertes

La borrasca Kristin mantendrá la inestabilidad en Mallorca y el conjunto de Baleares durante las próximas horas, con un episodio de lluvia, tormentas y, sobre todo, viento muy fuerte de componente oeste, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La situación ha llevado a activar la alerta naranja por rachas intensas y por fenómenos costeros.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha advertido de que la nueva borrasca Kristin, de “alto impacto”, será “efímera”, pero “profunda”, y dejará hoy una jornada “muy adversa”, con “vientos huracanados, temporal marítimo y lluvias intensas”. Del Campo ha explicadoque se trata de una borrasca “pequeña pero muy profunda”, formada en las últimas horas frente a Portugal y nombrada por el servicio meteorológico del país vecino, y ha señalado que será de vida “efímera” porque el jueves “ya se habrá alejado”.

La Aemet ha advertido de que, amedida que avance la mañana de este miércoles, los cielos se irán cubriendo con lluvias y chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo pequeño. Por la tarde, la situacián mejorará, aunque podrían registrase aún chubascos ocasionales, especialmente en el norte del archipiélago.

Alerta naranja

El viento será el fenómeno más significativo durante la jornada de este miércoles.La Aemet ha activado la alerta ¡en toda la isla, aunque la peor parte del temporal se espera en la Serra de Tramuntana, el sur y el levante de Mallorca, donde está vigente el aviso naranja por rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y por temporal marítimo, con olas que pueden alcanzar los seis metros.

El aviso naranja estará en vigor hasta la medianoche.

Jueves: continúa la inestabilidad y se mantiene el temporal marítimo

Para el jueves, la Aemet prevé una situación todavía inestable, aunque con tendencia a que las precipitaciones vayan a menos en la segunda mitad del día. En la isla se espera cielo poco nuboso tendiendo por la mañana a cubierto, con lluvias y chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta y granizo pequeño. Por la tarde, se prevén intervalos nubosos, con chubascos ocasionales en el norte de la isla.

El viento seguirá soplando del oeste, moderado a fuerte, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en general, y puntas superiores en cumbres y cabos. Ante esta situación, se mantendrá activada la alerta amarilla por fenómenos costeros adversos, con olas de hasta tres metros.

Consejos de seguridad

El servicio de emergencias de Baleares ha pedido precaución a través de las redes sociales y ha instado a los ciudadanos a extremar las precauciones ante la llegada de la borrasca Kristin. Así, aconseja no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompen con más fuerza. También recomienda alejarse de paseos marítimos, espigones y acantilados porque la fuerza del agua puede arrastrar a las personas. Si alguien cae al agua, recuerda que se debe llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto donde ha caído para poder indicarlo con precisión a los servicios de salvamento.

Respecto a los episodios de fuertes vientos, el centro de emergencias pide evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión. En las viviendas, se aconseja cerrar puertas y ventanas y retirar macetas u objetos que puedan caer a la calle desde balcones y terrazas. También se desaconseja transitar por parques o avenidas arboladas ante el peligro de caída y rotura de rama.