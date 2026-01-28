Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Kristin Mallorca
La borrasca Kristin deja en Mallorca lluvias de hasta 31 litros, rachas de 89 kilómetros por hora y cancelaciones en el aeropuerto de Palma

La Aemet mantiene para el jueves la alerta amarilla por fenómenos costeros en el Sur y el Levante de la isla

Las precipitaciones serán débiles y localizadas en el sur de la isla, mientras que las temperaturas diurnas experimentarán un ascenso

Dos ciudadanos se protegen de la lluvia con bolsas de plástico en la cabeza

Dos ciudadanos se protegen de la lluvia con bolsas de plástico en la cabeza / B. Ramon

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

El paso de la borrasca Kristin por Mallorca ha dejado este miércoles lluvias generalizadas en la isla y fuertes vientos de componente oeste que solo han amainado por la tarde, dejando acumulaciones de 31 litros por metro cuadrado en Palma y Llucmajor, rachas de viento de 89 kilómetros por hora en la Serra d'Alfàbia, en Bunyola, y de 84 kilómetros por hora en el Cap Blanc, en el municipio de Llucmajor, y olas de 4 a 6 metros en el litoral.

La inestabilidad ha provocado también incidencias en el aeropuerto de Palma. El mal tiempo provocado por la borrasca Kristin ha causado la cancelación de dos vuelos que tenían que salir del aeropuerto de Palma y dos desvíos de vuelos a otros aeropuertos del archipiélago. Según la información de Aena, los fuertes vientos han obligado a cancelar también un vuelo de Alicante a Palma, a desviar un vuelo de Ámsterdam-Ibiza al aeropuerto de Palma y a cancelar un vuelo de la compañía Iberia que debía llegar a Palma desde Ibiza a las 18.55 horas.

Igualmente, otro vuelo entre Barcelona y Palma ha tenido que ser desviado a Menorca. También se han registrado retrasos en algunos vuelos entre las Islas y otras ciudades de la península.

Además de los registros de lluvia de Llucmajor y Palma, las precipitaciones también han dejado 27 litros en Portocolom, 26,4 en Porreres, 26 en Banyalbufar, 19,8 en Calvià, 17,8 en Santanyí, 16,9 en Lluc, 15,7 en la Serra d'Alfàbia, 14,8 en Sineu, 14,6 en Manacor, 10 en Son Servera y 8,5 litros por metro cuadrado en Son Servera.

Dos ciudadanos se protegen de la lluvia en la calle Unió de Palma

Dos ciudadanos se protegen de la lluvia en la calle Unió de Palma / B. Ramon

Por otra parte, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha informado que durante la primera jornada de la borrasca Kristin han gestionado cerca de 80 incidentes en Baleares, 17 de ellos en Mallorca. Además, según han informado este miércoles a EFE fuentes de Aena, la borrasca Kristin ha provocado el desvío de un vuelo que cubría la ruta Barcelona-Palma hacia el aeropuerto de Menorca y otro que conectaba Ámsterdam con Ibiza, que ha acabado en Mallorca.

La previsión del jueves, alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros

La Aemet cambia este jueves la alerta naranja por la amarilla por viento y fenómenos costeros. El aviso afecta al litoral del Sur y el Levante de Mallorca, donde se esperan vientos de 50 a 60 kilómetros por hora de componente oeste y olas de 3 a 4 metros.

Se espera cielo nuboso a cubierto con precipitaciones en general débiles y ocasionales, principalmente en el sur de Mallorca, tendiendo al final de la tarde a intervalos nubosos. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ascenso. El viento soplará de componente oeste.

TEMAS

La borrasca Kristin deja en Mallorca lluvias de hasta 31 litros, rachas de 89 kilómetros por hora y cancelaciones en el aeropuerto de Palma

