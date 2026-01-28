Así es la borrasca Kristin: efímera, profunda y muy adversa

La nueva borrasca Kristin de alto impacto que sacude al país será "efímera", pero "profunda", y dejará hoy una jornada "muy adversa", con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros que "podrían dificultar el tráfico".

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, tras explicar que atravesará "rápidamente" la península, con un temporal de alto impacto que también afectará a Baleares.

Nombrada por el Servicio Meteorológico de Portugal, "este miércoles estamos bajo la influencia de la borrasca Kristin, pequeña pero muy profunda", formada en las últimas horas frente al país vecino. Será de vida "efímera" porque el jueves "ya se habrá alejado".

Pese a ello, el país seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas y el jueves volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, ha añadido.

Tras Kristin seguirán llegando en los próximos días nuevas borrascas que dejarán lluvias, nevadas en las montañas y vientos intensos, con temperaturas más altas el jueves y en descenso en los días siguientes.

Vientos huracanados

La borrasca Kristin pasará por la península de oeste a este dando lugar a rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, "incluso huracanadas". "En algunos puntos pueden caer objetos de zonas elevadas, así como ramas o árboles", ha advertido del Campo.

El jueves se habrá alejado la borrasca

El jueves ya se habrá alejado la borrasca, pero el país seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas y volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio.

Lloverá en Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera. Habrá precipitaciones abundantes en el sur de Galicia y en zonas montañosas de Andalucía, donde podrán ser fuertes y persistentes.

Los vientos serán intensos en zonas del norte, este y tercio sur de la península; también en zonas de montaña del resto del país, con un temporal marítimo importante un día más en Galicia y costas del sur del Mediterráneo.