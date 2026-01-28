Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: "Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 1 de febrero como protesta por el estado del instituto"

Los alumnos del IES Joan Alcover anuncian una huelga ante el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por el estado de deterioro del centro. La reivindicación y la urgencia se han dado cita esta mañana en los pasillos del histórico instituto palmesano. Lo que debía ser una visita técnica del conseller para evaluar el cierre de una de las escaleras principales por riesgo de derrumbe, se ha convertido en un escenario de protesta estudiantil. Los alumnos, lejos de conformarse con sus promesas, han anunciado formalmente una huelga para el próximo 1 de febrero.

A su llegada al emblemático edificio de 1912, el conseller ha sido recibido por un grupo de alumnos, compuesto por delegados de 1ºde Bachillerato y representantes del Consell Escolar. Los jóvenes, que han estado recogiendo firmas, le han trasladado un malestar que va más allá de un tramo de escaleras precintado. "Estamos completamente de acuerdo con vuestras reivindicaciones y haced lo que consideréis adecuado", ha respondido Vera ante la presión de los estudiantes, quienes le han informado del paro planeado como protesta por el deterioro del centro.

Intervención inmediata

La crisis estalló el lunes, cuando la dirección comunicó el cierre del acceso que une la primera y la segunda planta (entre el aula 21 y el aula de Dibujo) tras el aviso de un técnico de la Conselleria sobre la falta de seguridad estructural. Desde entonces, los cerca de 500 alumnos y el profesorado deben utilizar una única escalera en el otro extremo del edificio, lo que ha generado problemas de movilidad y preocupación por la seguridad en caso de evacuación.

Ante esta situación, Vera ha acudido este miércoles al centro educativo y ha asegurado que la intervención para arreglar las escaleras en riesgo de derrumbe se realizará por vía de emergencia. "Los técnicos del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) y un estructurista externo ya han determinado las soluciones. No es una licitación de urgencia, sino de emergencia, para actuar con la máxima celeridad", ha detallado el conseller. Las obras, que empezarán por asegurar la zona con mallazo para salvar la estructura, se busca empiecen este mismo mes de febrero, según ha detallado Vera.

Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades, visita el IES Joan Alcover / Jaime Reina

El cara a cara: "No se arregla en un día"

En un intercambio directo con los alumnos, estos han afeado al conseller sobre los numerosos problemas que sufre la histórica edificación, algo que Vera ha reconocido y sobre lo que además ha añadido se suman problemas también de gestión, como el consumo de agua, la luz y "la falta de inversión general en los tres grandes centros históricos de la ciudad, el Joan Alcover, el Ramon Llull y la Escuela de Arte".

Vera ha sido tajante en su diagnóstico: "Somos conscientes de la falta de protección e inversión en estos centros. Palma ha sido completamente abandonada estos últimos años". Según el titular de Educación, la falta de mantenimiento preventivo ha derivado en problemas estructurales que ahora obligan a realizar inversiones masivas. No obstante, ha pedido realismo a los jóvenes: "No se solucionará de un día para otro, os aviso. Intentaremos solucionar lo más importante ahora y secuenciar el resto de deficiencias con la dirección".

No se solucionará de un día para otro, os aviso. Intentaremos solucionar lo más importante ahora y secuenciar el resto de deficiencias con la dirección Antoni Vera — Conseller de Educación y Universidades

Prioridad: Seguridad y Patrimonio

La seguridad es ahora la "prioridad absoluta", según subraya el departamento de Educación, que enmarca esta acción dentro de su plan Illes en Transformació. Sin embargo, el carácter de patrimonio histórico del IES Joan Alcover añade una capa de complejidad -ha apuntado Vera a los medios- ya que -ha dicho- cualquier reforma integral, más allá del apuntalamiento de emergencia, deberá ser consensuada con el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca.

El equipo directivo muestra a Vera la escalera en riesgo de derrumbe. / CAIB

Mientras tanto, la vida diaria en el centro se ha visto alterada. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Amipa) del centro ha mostrado su preocupación no solo por la escalera, sino por las humedades persistentes en las aulas, el estado del salón de actos y el abandono del patio y cabe destacar que la dirección ha tenido que colocar cartelería específica prohibiendo correr y pidiendo evitar las aglomeraciones en la única vía de acceso disponible al segundo piso.

El anuncio de huelga para el 1 de febrero supone el primer conflicto estudiantil que afronta la Conselleria este año en Palma. Aunque el Govern ha prometido ponerse en marcha lo antes posible y comenzar las obras en cuestión de semanas, los estudiantes mantienen el pulso para garantizar que las promesas no se queden en el papel. "Lo que antes era mantenimiento, ahora es inversión necesaria por el deterioro", ha admitido Vera, reconociendo que la situación del Joan Alcover es el síntoma de una crisis de infraestructuras que afecta a toda la isla.