7 de cada 10 partos atendidos en Son Llàtzer en 2025 fueron naturales

Una enfermera alimenta a un recién nacido en Son Llàtzer.

Una enfermera alimenta a un recién nacido en Son Llàtzer. / CAIB

EFE

Palma

El Hospital Universitario Son Llàtzer atendió en 2025 un total de 1.864 partos, de los que el 72,3 % fueron naturales, es decir, siete de cada diez, según ha informado este miércoles este centro sanitario.

Se trata de una cifra similar a la de 2024, por lo que Son Llàtzer se consolida como uno de los centros de referencia en atención obstétrica en Baleares.

De estos partos nacieron 1.894 bebés, con una distribución prácticamente equilibrada entre niñas (934) y niños (960). La mayoría de los embarazos atendidos fueron gestaciones únicas, con 1.834 casos, mientras que se registraron 30 partos de gemelos.

Entre los embarazos gemelares, el 60 % finalizó mediante parto vaginal, un dato que refleja una atención especializada orientada a minimizar intervenciones cuando la situación clínica lo permite.

Uno de los indicadores más destacados del año fue la elevada proporción de partos naturales, sin complicaciones y sin necesidad de intervención, siete de cada diez, lo que evidencia un modelo asistencial centrado en el respeto a la fisiología del parto.

45 partos en el agua

En este contexto, el hospital atendió 45 partos en el agua, una opción cada vez más demandada por las mujeres y aplicada en casos seleccionados.

En cuanto a situaciones obstétricas complejas, el centro registró 20 casos de presentación de nalgas con intento de parto vaginal, de los cuales 17 culminaron con éxito, lo que supone un 85 % de partos vaginales en este grupo.

El porcentaje de partos instrumentados se situó en el 7,4 %, realizándose mayoritariamente con ventosa, en el 95,6 % de los casos, mientras que el uso de fórceps fue residual. La tasa de cesáreas alcanzó el 18,3 %, en línea con los estándares de calidad asistencial.

Destaca, asimismo, el incremento de partos vaginales tras una cesárea previa, que se situaron en el 58,8 %, mejorando los resultados del año anterior. En este ámbito, incluso se logró un parto vaginal en una mujer con dos cesáreas previas, dentro de un grupo muy seleccionado de pacientes.

Respecto a la intervención médica, el 34,1 % de los partos fueron inducidos, principalmente por embarazo prolongado o rotura prematura de membranas.

La epidural en el 75 % de los casos

En relación con el alivio del dolor, la analgesia epidural se utilizó en el 75,6 % de los partos, mientras que la raquianestesia se empleó en el 6,3 %.

Los partos prematuros se mantuvieron en cifras bajas, con un 0,85 % antes de la semana 34 de gestación y un 4,07 % entre las semanas 34 y 37. La mortalidad perinatal fue de 3,7 por mil, un indicador que refleja la seguridad y calidad del proceso asistencial, destaca el hospital.

Además, el 20,3 % de las mujeres atendidas procedían de fuera del área de referencia del hospital, lo que muestra la confianza en este centro.

