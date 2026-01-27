SFM busca desactivar la huelga de trenes en Mallorca: reunión 'in extremis' con los trabajadores

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) le ha visto las orejas al lobo una vez que los trabajadores votaron en asamblea iniciar paros parciales para exigir más seguridad ferroviaria en la isla. Este martes ha llamado a los representantes de la plantilla a una reunión para mañana miércoles. Ese mismo día es cuando iban a decidir el calendario de movilizaciones con unas reivindicaciones que se han acelerado tras el trágico choque de trenes en Adamuz (Córdoba).

Han sido los propios trabajadores los que han comunicado este martes el acercamiento de la empresa toda vez que han recibido la propuesta de la dirección para ese encuentro con el que quiere abrir una vía de diálogo. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, quien ha defendido las actuaciones del Govern en materia de seguridad ferroviaria, avanzaba que su departamento quería conocer las peticiones de la plantilla. La reunión se llevará a cabo a las 10.30 horas en las oficinas centrales de SFM, en el hostal Términus, en la plaza España.

Por su parte, la Conselleria señala que SFM ha promovido el encuentro para escuchar "las propuestas concretas" del comité de empresa.Tanto el Govern como la empresa pública afrontan esta primera reunión "de manera constructiva" y "abiertos a escuchar todas las propuestas". La representación de SFM estará encabezada por el gerente, José Ramón Orta.

El objetivo, añade Movilidad, es continuar mejorando la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario y seguir con el plan de inversiones previsto desde el inicio de la legislatura.

Un paso positivo

Desde el comité de empresa valoran "positivamente" este paso por parte de la gerencia, pero avisan de que "abrir una vía de diálogo" solo tiene sentido si sirve para dar respuesta real a las reivindicaciones de la plantilla".

Los trabajadores avanzan que irán a la reunión "con un espíritu constructivo, pero con la firmeza que exige la situación", esto es defendiendo sus demandas "y, especialmente, la necesidad de alcanzar acuerdos concretos y vinculantes en materia de seguridad". "Nuestro objetivo es poner fin a unas situaciones que no deberían volver a repetirse y que afectan tanto a la plantilla como a la calidad y seguridad del servicio público que prestamos", advierten.

Desde el comité de empresa que preside Ricardo Mas se recuerda: "La seguridad no es negociable y solo a través de compromisos claros y medidas efectivas se podrá avanzar hacia un ferrocarril público más seguro en Mallorca. El diálogo debe traducirse en hechos".

Tras conocerse que la plantilla de SFM votó este lunes ir a la huelga con paros parciales, el conseller, José Luis Mateo, defendió que este Govern ha hecho "los deberes bien hechos" invirtiendo "más que nunca" en seguridad ferroviaria, con diferentes medidas. Mateo insiste en que se trata de una "total y absoluta prioridad" para su departamento.

Ricardo Mas, presidente del comité de empresa de SFM. / B.RAMON

El conseller lanzaba este lunes a los trabajadores el mensaje de que estaban dispuestos a escuchar sus "recomendaciones" porque "siempre hay margen de mejora". También avanzaba que Movilidad también apuesta por incrementar la plantilla en SFM para lo que se está trabajando en sacar adelante una oferta pública de empleo.