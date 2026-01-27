Salud asegura que el Hospital de Manacor dejará de derivar partos esta semana

La conselleria de Salud asegura que el Hospital de Manacor desactivará esta semana el plan de contingencia activado en el servicio de Ginecología y Obstetricia, que desde mediados de enero ha obligado a derivar partos y urgencias ginecológicas no vitales a otros hospitales por la falta de especialistas. Pese a las críticas de la oposición y de la Sociedad Balear de Ginecología, en el Govern ya dan el problema por resuelto gracias a un "refuerzo asistencial a partir de las 15.00 horas" que se sumará al ginecólogo de guardia habitual. Todavía no han concretado qué día exacto se desactivará el plan, por el que se han estado derivando partos desde el pasado lunes, 16 de enero.

En el comunicado, Salud explica que la medida se ha logrado mediante la colaboración de los servicios de ginecología de los hospitales Son Espases y Son Llàtzer, cuyos profesionales reforzarán las guardias del hospital de Manacor. De este modo, la Conselleria sostiene que la atención ginecológica a las mujeres del sector sanitario de Llevant quedará garantizada con los "índices de seguridad y excelencia habituales".

El plan de contingencia se activó ante la imposibilidad de cubrir las guardias con dos ginecólogos por la tarde, el estándar habitual para garantizar la seguridad en los partos. Durante este periodo, el hospital mantuvo la actividad programada, pero en los casos de urgencias que podían demorarse o cuando coincidían varios partos, las pacientes eran derivadas a otros centros en coordinación con el SAMU 061 y los servicios de Ginecología de Palma e Inca.

La falta de especialistas en Manacor no es nueva. Ya en diciembre se produjeron derivaciones puntuales que la Conselleria calificó entonces de temporales y excepcionales. Sin embargo, a partir del 19 de enero el propio Govern reconoció que las bajas acumuladas habían obligado a reducir las guardias a un solo ginecólogo por las tardes, sin una fecha concreta para revertir la situación.

Desde Salud subrayan ahora el papel del trabajo en red entre hospitales y la implicación de los profesionales del centro, en especial de las comadronas, durante los días en que ha estado activo el plan. Al mismo tiempo, aseguran que el Hospital de Manacor y el Ib-Salut continúan trabajando para incorporar nuevos ginecólogos y ampliar la plantilla de forma estable.