Ya puedes solicitar el 'cheque canguro' en Mallorca: requisitos y fecha límite para pedir la ayuda para la contratación de empleadas del hogar

El plazo para esta ayuda se mantendrá hasta el 30 de junio de 2026

Un bebé, en una imagen de archivo.

Un bebé, en una imagen de archivo. / EFE

Duna Márquez

Palma

El 'cheque canguro' del Govern de les Illes Balears destinado a facilitar que las familias trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomas, puedan contratar personal para el cuidado de sus hijos ya se puede solicitar.

Las ayudas se concederán por orden de entrada de las solicitudes hasta que se agote el crédito disponible. En la Sede Electrónica puede consultarse la convocatoria completa y descargar los formularios correspondientes.

Objetivo de la ayuda

El 'cheque canguro' nace con el objetivo de contribuir a los gastos derivados de la contratación legal de personal del hogar para la atención de menores de hasta 12 años y de menores de hasta 18 años en caso de discapacidad. Además, busca incentivar la salida de la economía sumergida de un sector que históricamente ha carecido de relaciones laborales formalizadas. 

Presupuesto total, cantidad por unidad familiar y cuantía del 'cheque canguro'

La convocatoria dispone de un presupuesto total de 320.000 euros y permite conceder hasta 4.000 euros por unidad familiar. La ayuda tiene carácter retroactivo y cubre los gastos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La cuantía de la subvención se establece en función de la renta familiar per cápita. Las rentas inferiores a 20.000 euros pueden obtener una cobertura del 100 % del gasto; las rentas entre 20.000 y 29.999 euros, una cobertura del 75 %, y las familias monoparentales con una renta per cápita inferior a 30.000 euros también pueden acceder a una cobertura del 10 %. Las rentas iguales o superiores a 30.000 euros no pueden acceder a la ayuda.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha detallado que el cheque subvenciona íntegramente el coste de la seguridad social y añade un 25% adicional para ayudar con los costes del salario o la gestión administrativa del contrato.

Quién puede solicitar el 'cheque canguro' y criterios de prioridad

Pueden solicitar la ayuda las personas empadronadas y residentes en Baleares que ejerzan una actividad laboral a jornada completa, incluidos los contratos fijos discontinuos, y que hayan contratado legalmente personal del hogar para el cuidado de menores dentro de los supuestos establecidos. Se prevén criterios de prioridad para las familias monoparentales, las familias numerosas y las familias con miembros con discapacidad, que pueden acceder a las ayudas también en caso de trabajar a jornada parcial.

Plazo de solicitud

Los interesados dispondrán de un plazo que se mantendrá abierto durante seis meses, hasta el 30 de junio de 2026. Las solicitudes se tramitarán por orden de llegada, lo que se conoce técnicamente como concurrencia no competitiva, hasta agotar los fondos disponibles.

