Prohens rechaza la regularización de 500.000 inmigrantes en España: "Aquí no cabe todo el mundo"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha rechazado de forma tajante el acuerdo anunciado entre el Gobierno de España y Podemos para regularizar a más de 500.000 extranjeros en situación administrativa irregular y ha advertido de que la medida ha agravado la presión migratoria que ya soporta Baleares.

Prohens ha situado esta decisión en un contexto que ha definido como el más delicado de los últimos años para el archipiélago. "Con las Illes Balears pasando por su peor crisis migratoria tras la llegada de más de 20.000 inmigrantes ilegales en los últimos cinco años y con el reto de un crecimiento poblacional que es insostenible, Sánchez ha pactado una regularización masiva que contribuye a un nuevo efecto llamada a nuestras islas", ha afirmado la presidenta.

En su valoración, Prohens ha calificado la medida de "regularización masiva irresponsable" y ha denunciado que el acuerdo ha "premiado" la entrada irregular, enviando un mensaje que, a su juicio, ha alentado a las mafias que se lucran de la desesperación de las personas migrantes.

"Una regularización masiva irresponsable que premia la entrada irregular, que alienta a las mafias que se lucran de la desesperación e ignora la capacidad de integración en nuestra sociedad", señala.

La presidenta autonómica ha insistido en que la decisión del Gobierno central ha ignorado los límites reales del territorio y no ha tenido en cuenta problemas estructurales que ya están al borde del colapso en Baleares. "Ignora la escasez de vivienda, la capacidad de nuestros servicios o la limitación de los recursos naturales", ha subrayado, en referencia a la presión creciente sobre el mercado residencial, la sanidad, la educación y los servicios sociales en el archipiélago.

Administración

Prohens también ha puesto el acento en el funcionamiento de la administración y ha denunciado una contradicción en la política migratoria del Estado, al considerar que se ha optado por una regularización extraordinaria mientras los procedimientos ordinarios siguen bloqueados. "Legaliza masivamente mientras en nuestras islas tiene colapsados los servicios de Extranjería para quien quiere permanecer para aportar de manera legal y con un contrato de trabajo", critica.

En este sentido, la presidenta del Govern ha defendido un modelo de inmigración basado en la legalidad, la contribución y la integración, y ha rechazado que Baleares pueda asumir una llegada ilimitada de personas sin criterios claros. "Aquí no cabe todo el mundo, no cabe quien no viene a contribuir y a integrarse", ha afirmado con rotundidad.

Prohens ha concluido su intervención reafirmando su posición sobre los requisitos de acceso a la residencia y a la nacionalidad en España y ha marcado distancia con la política migratoria pactada por el Ejecutivo central y Podemos: "La inmigración debe ser legal y ordenada. La nacionalidad y la residencia se merecen, no se regalan", ha remarcado.