Reconocimiento
La ONCE dedica un cupón a la doctora Salud Deudero
La bióloga marina será protagonista el sábado 31, dentro de la serie ‘Mujeres con Ciencia’
La bióloga marina Salud Deudero es la protagonista del cupón de la ONCE del sábado, 31 de enero, perteneciente a la serie Mujeres con Ciencia realizada en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España. Cinco millones y medio de cupones homenajearán por toda España a la bióloga balear. José Antonio Toledo, delegado ONCE en Balears y Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Balears, acompañados de Xisca Muñoz, consejera Territorial de la ONCE, Salud Deudero, bióloga marina y la investigadora química Carmen Nájera, en representación de la Academia, han presentado este cupón. La doctora Deudero es académica electa de la Real Academia de Ciencias, directora del Centro Oceanográfico de Balears IEO-CSIC, bióloga marina y Profesora de Investigación.
