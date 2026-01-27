Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cafeterías de EspecialidadSuspensión Director Son CanalsOkupas Secar de la RealCierre AbacusEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Reconocimiento

La ONCE dedica un cupón a la doctora Salud Deudero

La bióloga marina será protagonista el sábado 31, dentro de la serie ‘Mujeres con Ciencia’

Deudero posa con el cupón junto a representantes políticos y de ONCE.

Deudero posa con el cupón junto a representantes políticos y de ONCE. / ONCE

La bióloga marina Salud Deudero es la protagonista del cupón de la ONCE del sábado, 31 de enero, perteneciente a la serie Mujeres con Ciencia realizada en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España. Cinco millones y medio de cupones homenajearán por toda España a la bióloga balear. José Antonio Toledo, delegado ONCE en Balears y Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Balears, acompañados de Xisca Muñoz, consejera Territorial de la ONCE, Salud Deudero, bióloga marina y la investigadora química Carmen Nájera, en representación de la Academia, han presentado este cupón. La doctora Deudero es académica electa de la Real Academia de Ciencias, directora del Centro Oceanográfico de Balears IEO-CSIC, bióloga marina y Profesora de Investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents