Maixabel Lasa, viuda de ETA: «El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, todo el mundo merece una segunda oportunidad»

«El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, todo el mundo merece una segunda oportunidad». Estas solemnes palabras pueden sonar vacías de significado cuando las pronuncia un tertuliano de segunda, pero en boca de Maixabel Lasa dibujan una imagen muy distinta, cargada de compasión, perdón y redención.

La exdirectora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco es también viuda de Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Gipuzkoa y dirigente socialista asesinado por ETA el 29 de julio del año 2000. Su trayectoria personal está marcada por el dolor, pero también por una firme apuesta por el diálogo y la reparación.

Esta tarde, junto al abogado Eduardo Santos Itoiz, consejero-secretario del Consejo de Navarra, Lasa ha defendido en el Colegio de Abogados de Palma la justicia restaurativa como un camino hacia la comprensión y el cierre emocional en la mesa redonda titulada 'Maixabel: un testimonio real de justicia restaurativa'.

La mesa redonda 'Maixabel: un testimonio real de justicia restaurativa' / Guillem Bosch

En 2011, Maixabel Lasa se reunió con el exetarra Luis Carrasco y en 2014 con Ibon Etxezarreta, ambos implicados en el asesinato de Juan María Jáuregui, quienes le pidieron perdón en el marco de estos encuentros restaurativos. «Fueron ellos quienes quisieron hablar conmigo», explica Lasa, quien ha subrayado en numerosas ocasiones que su marido habría estado de acuerdo con este proceso, convencido de que el diálogo era una vía necesaria para poner fin a la violencia. «Ha sido más curativo que una condena de treinta años», sentencia.