Jaume Salvà precipita su salida y dimite como director del IES Josep Maria Llompart de Palma

Jaume Salvà ya no es el director del IES Josep Maria Llompart. Aunque el pasado mes de noviembre ya había comunicado oficialmente su decisión de no optar a la renovación de su mandato y de abandonar la dirección al finalizar el presente curso escolar, los acontecimientos se han precipitado de forma inesperada. El docente envió este mismo lunes por la tarde, una vez finalizado el horario lectivo, un correo electrónico al claustro comunicando el abandono inmediato de su cargo. De este modo, Salvà adelanta su salida meses antes de lo previsto, dejando la dirección antes de junio, la fecha en la que inicialmente estaba previsto que se produjera el relevo.

La noticia ha pillado por sorpresa al IES. Pese a que el clima en el centro era tenso tras las denuncias de abuso de poder publicadas por este diario, se esperaba que el equipo directivo agotase el curso para realizar una transición ordinaria. Sin embargo, Salvà ha decidido poner punto final a su etapa al frente del instituto alegando "motivos de salud". En un breve mensaje, el docente informó de que la Conselleria de Educación y Universidades ya había aceptado su renuncia y que, desde ese mismo instante, se reincorporaba al claustro como profesor raso, despojado de cualquier responsabilidad directiva.

Relevo provisional en la cúpula

Desde Educación han confirmado este martes la efectividad de la dimisión. "No podemos decir por qué toma esta decisión ahora. Ha presentado la dimisión y la Conselleria la ha aceptado", han señalado. Ante esta vacante imprevista a mitad de curso, la hasta el momento jefa de estudios, Margalida Truyols, será quien le releve en el cargo de forma provisional y ejerza como directora hasta el 30 de junio.

A partir de esa fecha, el centro entrará en el proceso administrativo habitual: la dirección quedará vacante y se abrirá el plazo para que cualquier candidato presente su proyecto educativo. Si el proceso no culminara con un nuevo nombramiento, el Departamento de Inspección Educativa (DIE) intervendría el 1 de julio para designar una dirección extraordinaria, han detallado desde la Conselleria de Antoni Vera.

La sombra del acoso

La dimisión anticipada de Salvà es el colofón a meses agitación en el IES Josep Maria Llompart. A principios de noviembre, este diario desveló las denuncias de una parte del claustro que acusaba al director de ejercer durante años un clima laboral basado en el hostigamiento, las humillaciones y el miedo. Estas quejas habían sido trasladadas de forma recurrente a Inspección Educativa y Riesgos Laborales, sin que los docentes percibieran soluciones hasta la fecha.

El punto de no retorno fue el descubrimiento de que Salvà ocultó durante nueve meses los resultados de una evaluación de riesgos psicosociales. El informe, que el director tenía en su poder desde el 11 de febrero de 2025 (según se supo a través del portal de Transparencia), arrojaba datos alarmantes: el 70% de la plantilla se encontraba en "alto riesgo" respecto a las relaciones interpersonales y un tercio de los profesores afirmaba haber presenciado violencia psicológica.

Saber que la dirección disponía de esta información mientras aseguraba al claustro no tenerla —o no estar capacitada para transmitirla— generó una indignación que se hizo insostenible en el claustro extraordinario celebrado entonces. En dicha reunión, Salvà intentó defender su gestión cargando contra la Conselleria e Inspección, asegurando que la evaluación no estaba adaptada al centro y tratando de imponer un cuestionario de "bienestar" propio diseñado por su equipo, lo que aumentó la desconfianza de los docentes sobre la confidencialidad de sus respuestas.

Aunque Salvà ha negado sistemáticamente todas las acusaciones, tachándolas de "difamatorias" y de formar parte de una estrategia para "intoxicar" el proceso de renovación, determinadas circunstancias parecen haber terminado por precipitar su salida.