Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiscalidad ViviendaCoche a la fugaDespido empleada bodaViviendas okupadasEntrevista Martirio
instagramlinkedin

Tradición

El Grupo Güell visita Diario de Mallorca

El Grupo Güell visita Diario de Mallorca

El Grupo Güell visita Diario de Mallorca / C. Gayà

Redacción Mallorca

Francisco Bauzà, presidente de la entidad organizadora de la Marxa de Güell a Lluc a peu explicó ayer a la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, la amplia agenda de actividades que preparan para esta 52 edición de la popular caminata.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents