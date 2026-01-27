Una estrella de la televisión alemana abrirá una villa de OnlyFans en Mallorca

Tras meses de preparativos para su nuevo proyecto, el emigrante de “Goodbye Deutschland” Steff Jerkel destapó la bomba este fin de semana y reveló de qué se trata: junto a un amigo abrirá en la costa este de Mallorca una villa de OnlyFans para creadores de contenido.

El proyecto se llama OF Hills, donde OF puede interpretarse tanto como OnlyFans como Ocean Front. Y es que la villa de lujo que el dúo ha alquilado para este fin se encuentra encaramada a los acantilados, en primera línea de mar. El lugar exacto, sin embargo, Jerkel no quiere hacerlo público. "No quiero que de repente aparezcan desconocidos delante de la puerta", explicó a MZ.

El nuevo proyecto de Steff Jerkel

En la web del proyecto se describe así:

"Vive en una villa exclusiva en Mallorca y trabaja codo con codo con otros creadores de contenido. Experiencias compartidas, intercambio y apoyo mutuo. Benefíciate del aprendizaje de creadores top con experiencia, de conversaciones diarias y espontáneas y de un conocimiento real que no se encuentra en tutoriales.

Desarrolláis contenido juntos, nuevas ideas y producís sin presión. Localizaciones exclusivas y aventuras extraordinarias —playas de ensueño, yates, fiestas, campos de golf y mucho más— sirven como escenarios para vosotros.

Si buscas algo más que solo alcance —si buscas evolución, conexión y el máximo nivel en todos los sentidos—, entonces OF Hills es tu lugar".

Formato interactivo

El concepto se inspira en el Bop House, un formato conocido en Estados Unidos. En este proyecto, lanzado en 2024, ocho creadoras de contenido viven juntas en una villa en Florida. "Nuestro concepto es algo distinto. Aquí, las participantes viven sin pagar alquiler", explica el padre de familia. Además, en la villa habrá siempre solo seis o siete creadoras al mismo tiempo. El tiempo que pueden permanecer allí también lo deciden los espectadores a través de las redes sociales. "Pueden votar quién entra en la villa o quién participa en las fiestas en la piscina o en las salidas en barco que organizamos", señala Jerkel.

En lugar de atacarse entre ellas como ocurre en muchos reality shows, la idea es que las mujeres se impulsen mutuamente. "Queremos que crezcan juntas", afirma Jerkel, que además tiene preparadas diversas sorpresas. De vez en cuando, por ejemplo, planea traer a otras personas para dinamizar la vida en la villa.

Los espectadores podrán seguir lo que hacen las participantes en la villa de lujo a través, entre otras opciones, de un canal en OnlyFans, al que será necesario suscribirse.

No solo pornografía

Para muchos, OnlyFans es sobre todo conocida como una plataforma erótica en la que se producen contenidos pornográficos. «No es una plataforma exclusivamente de desnudos. También la utilizan músicos o artistas», aclara Jerkel en una entrevista con MZ.

La primera residente que Jerkel ha llevado a la villa es la conocida participante de reality TV Julia Römmelt. "Julia, por ejemplo, está activa en OnlyFans, pero no hace ningún contenido de desnudos", subraya Jerkel.

Julia Römmelt / Instagram: OF HILLS

Según explica Jerkel, ella se encarga de orientar a otras creadoras de contenido que se mudan a la villa sobre la plataforma y su funcionamiento, y de introducirlas en OnlyFans como modelos.

Después de que Jerkel y Römmelt dieran a conocer el proyecto el fin de semana a través de sus redes sociales, en apenas 20 minutos ya habían recibido 25 solicitudes, entre ellas también algunas de hombres. "Por el momento, en la villa solo habrá mujeres; más adelante quizá incorporemos también hombres", señala Jerkel.

Que las aspirantes sean conocidas no es un requisito. "Lo más importante es que tengan al menos 18 años. Estudiamos cada solicitud de forma individual", explica el fontanero de profesión. Tras las entrevistas de selección, la villa abrirá en marzo, adelanta Jerkel, que se muestra satisfecho por haber encontrado un lugar adecuado para el proyecto. «Es difícil que te alquilen una villa así. Hay que comunicar con total transparencia lo que va a ocurrir allí, también a los vecinos. Y el lugar tiene que estar de acuerdo. Ha sido un trabajo duro", reconoce.

Hasta la inauguración aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, habrá que tender kilómetros de cableado y equipar toda la villa con cámaras. Suena un poco a Big Brother. Jerkel y su socio obtendrán ingresos a través de suscripciones y patrocinadores.

Así es la villa de OF Hills. / instagram

Así es la villa

Cuenta con cinco dormitorios . Uno de ellos tiene 70 metros cuadrados . "Lo vamos a dividir en dos", explica Jerkel.

. Uno de ellos tiene . "Lo vamos a dividir en dos", explica Jerkel. Cada dormitorio dispone de su propio baño .

. La villa tiene 580 metros cuadrados de superficie habitable .

. Dispone de piscina y jacuzzi .

y . También cuenta con gimnasio propio y ascensor.

Conflicto con Anne Wünsche

El nuevo proyecto de Jerkel no ha sido bien recibido por una creadora de contenido que también está activa en OnlyFans: la influencer Anne Wünsche, que recientemente había anunciado su intención de mudarse de forma permanente a Mallorca en lugar de hacerlo a Suiza.

Ya en otoño, Wünsche había adelantado planes para crear en Mallorca una casa compartida de OnlyFans en una propiedad de alto nivel. Además, lanzó pullas contra Jerkel, asegurando que los hombres no tienen cabida en este sector.

Esta es la respuesta de Jerkel a las acusaciones

"Anne, no has inventado la rueda", dice entre otras cosas. "La idea viene de Estados Unidos. Además, nuestro concepto es completamente diferente", aseguró Jerkel a MZ.

¿Y Peggy?

Preguntado por cómo ha reaccionado su prometida Peggy Jerofke al nuevo proyecto, el emigrante respondió: "Durante años le he dado la lata diciéndole que el tema de OnlyFans me interesaba y que quería ganar dinero con ello. Ahora le parece una idea genial".

Peggy Jerofke y Steff Jerkel / RTL

La historia de Peggy Jerofke y Steff Jerkel

Peggy Jerofke y Steff Jerkel alcanzaron mayor notoriedad gracias al programa de una televisión alemana “Goodbye Deutschland”. La pareja se conoció en 1998 en Arenal y en 2008 se trasladó a Mallorca. Los seguidores del programa pudieron acompañarlos a lo largo de los años mientras abrían, gestionaban con éxito y posteriormente vendían varios negocios de restauración en Cala Ratjada.

Tras un largo y frustrado deseo de ser padres, en marzo de 2018 nació su hija Josephine. En mayo de 2021, los emigrantes inauguraron el local “Tiki Beach” en el paseo marítimo de Cala Ratjada, que actualmente se encuentra en pausa invernal.

Noticias relacionadas

El 26 de junio de 2026, Jerkel y Jerofke se darán el “sí, quiero”. En estos momentos están inmersos en los preparativos de la boda. Su aparición más reciente en la televisión alemana fue en un episodio emitido en abierto el 12 de enero. En los últimos días, la pareja ha vuelto a grabar con el equipo de “Goodbye Deutschland”. Como confirmó Jerkel a MZ, su nuevo proyecto también será pronto tema del programa.