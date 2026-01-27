Educación constituye el grupo 'Docents 360' para analizar la salud emocional del profesorado de Baleares

Baleares pone en marcha una estructura técnica para frenar el deterioro emocional de los profesores a través de la nueva mesa de trabajo ‘Docents 360’, una iniciativa presentada oficialmente este martes en rueda de prensa por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que ha presidido el encuentro inicial y ha subrayado que la creación del grupo responde a la necesidad de diseñar un plan de mejora del bienestar docente basado en evidencias científicas. Este proyecto surge directamente de los datos recabados por un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que servirá de hoja de ruta para implementar medidas efectivas en los centros educativos.

La reunión ha contado con la participación de las directoras generales de Personal Docente, Joana Maria Cabrer, y de Primera Infància, Neus Riera, junto al secretario general, Tomeu Riera. En el ámbito técnico, han asistido representantes de los servicios de Convivèxit, Inspección Educativa y Riesgos Laborales, además de expertos externos como Marta Huertas del Colegio Oficial de Psicología de Baleares (COPIB), Eva Maria Cardona, del Instituto de Mediación (IMIB), y Miquel Oliver, exdecano de la Facultad de Educación de la UIB.

25% de la plantilla docente

El eje central sobre el que pivotará la acción de ‘Docents 360’ es el estudio liderado por los investigadores Miquel Oliver y Maria Rosa Rosselló, que han analizado la situación de 5.000 docentes de las islas para elaborar un diagnóstico real de la salud emocional en las aulas. Según ha explicado Oliver, la fase cuantitativa concluyó el pasado diciembre con una participación cercana al 25% del cuerpo docente del archipiélago, lo que garantiza una fiabilidad estratificada por etapas y experiencia profesional.

"Ya estamos en marcha con la segunda fase, la parte cualitativa. En febrero y marzo iniciaremos grupos de discusión en todas las islas y, a partir de estos resultados, se harán las propuestas de mejora", ha detallado Oliver. El conseller Vera ha marcado un calendario inmediato: el secretario general convocará al equipo a principios de febrero con el objetivo de tener pautas y directrices concretas antes de las vacaciones de Pascua.

En el foco del malestar

Aunque el Govern vincula el nacimiento de este grupo de trabajo al estudio académico de la UIB, la constitución de la mesa se produce apenas unos días después de que los sindicatos ANPE y STEI presentaran informes críticos sobre el estado anímico del colectivo. El informe del Defensor del Profesor de ANPE alertó de que el estrés se ha disparado 20 puntos en un solo año, destacando un "vuelco estructural" en la conflictividad: la Educación Primaria ya registra un 39% de las incidencias, igualándose prácticamente a la Secundaria.

Por su parte, el STEI ha advertido que el 78,8% del profesorado califica su entorno laboral como "conflictivo" y ha denunciado que Baleares es una de las pocas comunidades que aún carece de un servicio público de atención psicológica para sus docentes. "Estamos muy preocupados por el bienestar de nuestro profesorado; queremos identificar e impulsar medidas efectivas", ha insistido Vera, equiparando esta necesidad a la incorporación de psicólogos para alumnos que ya se aplica en Secundaria y que llegará a Primaria el próximo curso.

Uno de los puntos de mayor fricción entre la realidad detectada en las aulas y los objetivos del nuevo grupo de trabajo es la carga administrativa. Mientras que la macroencuesta del STEI revela que el 96,8% de los docentes se siente "asfixiado" por el papeleo, el conseller Vera ha descartado que ‘Docents 360’ sea el foro para tratar esta cuestión desde un prisma laboral o normativo.

Vera ha admitido que, como docente, ha "padecido" esta burocracia, pero ha derivado la solución exclusivamente a la digitalización. "La burocracia docente, si no es con herramientas tecnológicas, no podemos acabar con ella. No se tratará en este grupo; lo que hacemos es invertir en ello y ahora se está licitando la nueva plataforma digital", ha zanjado el conseller, separando el malestar emocional de la estructura de gestión administrativa estatal y autonómica.

Objetivos y próximos pasos

La labor de 'Docents 360' se centrará en los próximos meses en coordinar las herramientas necesarias para que el Plan de Mejora del Bienestar Docente sea una realidad tangible en los centros. El grupo tiene el cometido de definir actuaciones que se apliquen tanto a nivel individual como en el conjunto del centro educativo, estableciendo medidas que resulten aplicables y objetivas para reforzar la salud del profesorado. Asimismo, el equipo realizará un seguimiento continuado de estas acciones para asegurar que tengan efectos positivos y reales a largo plazo, evitando que el plan "sea una declaración de intenciones que se dilate en el tiempo", ha manifestado el conseller. La primera convocatoria formal de trabajo tendrá lugar a principios de febrero, con la meta de ofrecer resultados y directivas estratégicas antes de que finalice el primer trimestre del año.

La Conselleria delega así, en este equipo experto, la tarea de frenar un deterioro emocional que, según los datos sindicales ha llevado a que el 15% de los docentes sufra cuadros de depresión. Con los datos del estudio de la UIB sobre la mesa, el Govern busca un modelo que cuide a los docentes frente a una realidad escolar marcada por la falta de valoración social, un factor que solo el 10% de los profesores de las islas cree poseer en la actualidad.