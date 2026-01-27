Cierran el acceso a una de las escaleras del IES Joan Alcover de Palma por riesgo de derrumbe

La comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) Joan Alcover ha empezado esta semana teniendo que afrontar la clausura de una de las dos escaleras que dan acceso al segundo piso del histórico edificio: por un problema estructural se ha cerrado el paso ante el peligro de derrumbe. Un técnico de la conselleria de Educación y Universidades ha alertado que no se utilice por falta de seguridad.

Las familias muestran su preocupación y recuerdan a la comunidad que están pendientes de otras mejoras en el edificio centenario, como humedades y más actuaciones en zonas como el patio o el salón de actos.

El equipo directivo del IES Joan Alcover alertó este lunes a las familias de los alumnos para que hasta nuevo aviso no se use el tramo de la escalera entre y el aula 21 al aula de dibujo que va del primero al segundo piso, después de que el pasado viernes visitara un técnico de la Conselleria el centro educativo y pidiera que se dejara de usar porque no reúne las condiciones de seguridad necesarias. La clausura de este acceso se va a mantener mientras se llevan a cabo las intervenciones pertinentes, se explica a padres y alumnos.

Un técnico de la Conselleria visitó el centro el viernes y dio la alerta sobre la escalera por inseguridad

Ahora los casi 500 alumnos y el profesorado del instituto tendrán que acceder al segundo piso por la escalera del otro extremo del edificio, situada junto al aula 27 (laboratorio de biología).

Evitar aglomeraciones y carreras

Teniendo en cuenta que este edificio catalogado arrastra problemas de mantenimiento, como vienen denunciando las familias, y ahora toda la presión del trasiego de estudiantes y profesores se va a concentrar en una única escalera la dirección del instituto advierte que no se podrá correr y se tendrán que evitar las aglomeraciones. Por ello se ha colocado un cartel solicitando precaución y un uso tranquilo y no masificado de la escalera.

Vista de las humedades que hay en el edificio catalogado que alberga el IES Joan Alcover. / DM

Desde la Amipa (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del Joan Alcover se explicaba este lunes a las familias que estaban al tanto de esa problemática estructural de las escaleras y visitaron el centro para observar las deficiencias detectadas por la Conselleria. Advierten de que al menos la zona clausurada tendrá que ser apuntalada y será necesario repararla para garantizar la seguridad y el uso adecuado de las instalaciones.

Está prevista la visita del conseller Vera al IES Joan Alcover este miércoles

La Amipa lleva tiempo muy pendiente del estado del edificio histórico-artístico que se construyó entre los años 1912 y 1915 para que se acometan trabajos de reparación y mantenimiento. Las familias reclaman que hay otras actuaciones pendientes que preocupan a la comunidad educativa, entre ellas humedades en diferentes partes del edificio. También se está a la espera de que realicen mejoras en el patio y en el salón de actos, entre otros espacios.

La asociación está pendiente de recibir una respuesta oficial por parte de la Consellería, la seguridad de alumnos y profesores es prioritaria, se subraya. Mañana miércoles está previsto que el conseller, Antoni Vera, visite el centro.