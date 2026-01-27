Borrasca Joseph en Mallorca
Baleares, en alerta por rachas de viento de más de 70 km/h
La borrasca Ingrid se marcha y llega Joseph a Mallorca
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Baleares una jornada marcada por cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones ocasionales y aisladas. De cara a la noche, no se descarta la aparición de chubascos puntualmente intensos, que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero ascenso, mientras que el viento soplará moderado, con intervalos de fuerte y rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del archipiélago.
Llega Joseph
La borrasca Ingrid se marcha este lunes, pero, a partir de este martes, llega a Mallorca Joseph, con más viento, precipitaciones, incluso en forma de granizo, tormentas y oleaje. Así lo ha informado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, este lunes..
