Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cafeterías de EspecialidadSuspensión Director Son CanalsOkupas Secar de la RealCierre AbacusEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Borrasca Joseph en Mallorca

Baleares, en alerta por rachas de viento de más de 70 km/h

La borrasca Ingrid se marcha y llega Joseph a Mallorca

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, en Palma. Archivo.

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, en Palma. Archivo. / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Baleares una jornada marcada por cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones ocasionales y aisladas. De cara a la noche, no se descarta la aparición de chubascos puntualmente intensos, que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero ascenso, mientras que el viento soplará moderado, con intervalos de fuerte y rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del archipiélago.

Noticias relacionadas y más

Llega Joseph

La borrasca Ingrid se marcha este lunes, pero, a partir de este martes, llega a Mallorca Joseph, con más viento, precipitaciones, incluso en forma de granizo, tormentas y oleaje. Así lo ha informado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, este lunes..

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents