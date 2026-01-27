Los bomberos de Mallorca igualarán el cobro de las guardias de refuerzo tras un acuerdo "histórico"
La Mesa Sectorial de Bomberos ha aprobado un acuerdo que elimina las diferencias salariales en las guardias de refuerzo, de modo que todos los efectivos las cobrarán en igualdad de condiciones con independencia de su categoría profesional.
Se trata de una mejora largamente reivindicada por este colectivo que entrará en vigor junto a la actualización retributiva del colectivo a partir de este mismo mes de enero, han informado desde el área de Función Pública del Consell de Mallorca.
Este acuerdo, alcanzado por la institución insular, la Dirección de Bomberos y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, STEI y USO, supone un paso adelante "significativo" en la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales.
Con este nuevo acuerdo se iguala el concepto de guardia de refuerzo, de manera que todos los efectivos cobrarán las guardias según los mismos criterios, independientemente de su categoría.
También se ha acordado actualizar y ajustar el salario del personal de bomberos mediante el complemento específico.
Este complemento quedará ordenado y escalado, con efectos a partir de este enero con el objetivo de adecuar las retribuciones a las funciones y responsabilidades del servicio.
Además, el área de Función Pública se ha comprometido a impulsar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos de todo el personal de bomberos para dar una solución estructural y definitiva, a medio plazo, a las necesidades organizativas del servicio.
