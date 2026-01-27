El Govern destinará 17,5 millones de euros al Hospital Sant Joan de Déu para valoraciones de discapacidad

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha adjudicado un contrato al Hospital Sant Joan de Déu, por valor de 17,5 millones de euros anuales para la llevar a cabo valoraciones de discapacidad.

El centro hospitalario ha indicado que el objetivo es "apoyar a la Administración" en la reducción de la lista de espera existente en Baleares, particularmente en la isla de Mallorca, según ha explicado el Hospital Sant Joan de Déu en un comunicado.

Este contrato está contemplado en un "ambicioso plan" de choque del Govern para reducir las listas de espera de dependencia y discapacidad. Esta colaboración supone un "refuerzo del sistema público" y una "mejora significativa" en la respuesta a las personas que están pendientes del reconocimiento de su grado de discapacidad.

Un total de 14.400 valoraciones

En el marco de esta licitación, el Hospital Sant Joan de Déu se ha comprometido a realizar 14.400 valoraciones de discapacidad en un periodo de dos años, para "contribuir de forma directa a la disminución de los tiempos de espera".

Las valoraciones se llevarán a cabo en el Hospital Sant Joan de Déu de Palma y en el Hospital Sant Joan de Déu de Inca, además de en el Centro de Rehabilitación de Palma, situado en la calle Nuredduna, lo que "permitirá una mayor proximidad y accesibilidad para la ciudadanía".

La Conselleria ha llevado a cabo este mes de enero una formación para valoradores de discapacidad de la herramienta digital Baredi, una formación impartida por profesionales especializados que forman parte del órgano de la valoración y asesoramiento de la discapacidad y la dependencia.

Reconocimiento institucional

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha agradecido personalmente a estos profesionales, entre ellos 17 trabajadores de Sant Joan de Déu, por su "implicación" y porque, gracias a su contribución, "se reducirá la espera para recibir una valoración de grado", una de las medidas contempladas en el ambicioso Plan de choque para reducir las listas de espera del que ya se ven los los frutos".

Por su parte, el director gerente del Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca, Jaume Morell, ha explicado que la incorporación del servicio de valoraciones de discapacidad "refuerza la visión del hospital de consolidarse como referente dentro de la red sanitaria y social balear, al ofrecer una atención integral orientada a mejorar la funcionalidad y promover la autonomía de las personas".

Al mismo tiempo, ha subrayado que esta nueva actividad se "alinea plenamente" con su modelo asistencial "centrado en la persona", en el que "la dignidad, la equidad y la accesibilidad son pilares esenciales".

Puesta en marcha del servicio

Está previsto que el servicio se ponga en marcha a principios del próximo mes de febrero. A partir de ese momento, el Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca comenzará a realizar las valoraciones de forma progresiva, con el objetivo de alcanzar el volumen comprometido y ofrecer una respuesta "eficiente y coordinada".

La coordinadora del Servicio de Valoración de Sant Joan de Déu Palma-Inca, Xisca Massip, ha añadido que la resolución del reconocimiento de la discapacidad con un 33% es "esencial" para muchas personas, ya que "les permite el acceso a derechos, prestaciones y recursos sociales".

"Con su puesta en marcha, el Hospital da un paso más en su compromiso con la sociedad balear, al ampliar su contribución a las necesidades reales de la población y consolidar su papel como recurso clave en el acompañamiento, la valoración y la promoción de la autonomía personal", han mantenido.