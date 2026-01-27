Llega a Mallorca una nueva gasolinera de bajo coste

Ballenoil ha desembarcado en Baleares, en la primera salida de la empresa fuera de la Península Ibérica, con la inauguración de su primera gasolinera en Mallorca, ha informado la compañía.

En concreto, el operador de estaciones de servicio automáticas integrado en Moeve desde finales de 2023, ha abierto en la calle Traginers del municipio mallorquín de Sa Pobla, cerca de la autovía Ma-13.

Esta apertura está enmarcada dentro del plan de expansión de la compañía, que tiene como objetivo alcanzar las 500 estaciones en funcionamiento en todo el territorio nacional para el año 2027.

Baleares, una de las regiones con el precio de los carburantes más altos de España

En un comunicado, la compañía ha indicado que, con el comienzo de su actividad en Mallorca, "pretende incentivar la competencia en una de las comunidades autónomas con el precio de los carburantes más altos de España".

Según los últimos datos disponibles, que recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los combustibles tradicionales se sirven en Baleares alrededor de 10 céntimos el litro por encima de la media nacional.

El consejero delegado de Ballenoil, Manuel Sáez, ha afirmado que entrar en Baleares es "un paso clave" dentro del compromiso de la empresa "por democratizar el acceso al carburante a precios más competitivos en todo el país".

"Nuestro modelo de negocio, basado en estaciones automáticas que optimizan los costes operativos y permiten trasladar ese ahorro al consumidor, tiene una gran acogida en todas las comunidades donde estamos presentes. Estamos convencidos de que nuestra llegada supondrá un alivio para el bolsillo de muchos conductores y que Baleares también se beneficiará de una mayor competencia y transparencia en los precios", ha añadido.

Abierta las 24 horas del día

La estrategia comercial de Ballenoil en la zona se basa en un modelo de autoservicio disponible las 24 horas, apoyado en una estructura eficiente y digitalizada y en ubicaciones estratégicas, lo que permite optimizar la operativa y trasladar ese ahorro directamente al consumidor.

Además, los conductores podrán encontrar en los surtidores de la nueva estación de servicio productos aditivados de la gama Excellent, y también carburantes premium doblemente aditivados de la gama Excellent PLUS+, que el cliente puede obtener por solo unos pocos céntimos más de diferencia.