Nuevo intento del Gobierno central de elevar la fiscalidad sobre la vivienda

El Gobierno central ha decidido hacer un nuevo intento para elevar la fiscalidad de la vivienda a través del impuesto de plusvalía, según consta en el real decreto ley publicado el pasado día 24 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Y ello en un momento en el que los precios inmobiliarios se encuentran en niveles máximos con los correspondientes problemas para buena parte de la población a la hora de acceder a una residencia, según recuerda Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Legal.

Este real decreto dispone de un plazo de 30 días para ser convalidado por el Congreso de los Diputados, y contempla una revisión de los coeficientes que los Ayuntamientos aplican para calcular el impuesto de plusvalías, lo que conlleva encarecimientos de este tributo que se pueden llegar a ser incluso del 30% y del 40% respecto a lo que se debe de abonar a las arcas municipales cuando se registra la compraventa de un inmueble, una herencia o una donación. Además, el citado asesor legal subraya como aspecto especialmente llamativo que nadie sabe cómo se fijan realmente los citados coeficientes pese al impacto que pueden llegar a tener.

Segundo intento

Lo habitual es que la revisión de los citados coeficientes se produzca a través de la ley de presupuestos del Estado, pero ya a finales de 2024 el Gobierno de Pedro Sánchez optó por hacerlo para el ejercicio siguiente por la vía del real decreto ley, aunque no consiguió posteriormente los apoyos necesarios para la convalidación. Ahora hace un nuevo intento en esos mismos términos, a la espera de ver si las mayorías en la Cámara baja cambian y se logra ese objetivo en el citado plazo de 30 días.

Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal / B. Ramón

Hay que recordar que el impuesto municipal de plusvalía busca que las revalorizaciones de los terrenos de naturaleza urbana coticen en las Haciendas municipales cuando un inmueble cambia de manos. Para ello se tienen en cuenta el valor catastral del suelo y los años en los que el inmueble se ha tenido en propiedad.

Cálculo del impuesto

Los coeficientes que se fijan desde el Gobiernos central se mueven entre el 10% y el 35% del valor catastral y posteriormente cada municipio aplica otro que puede ir del 15% al 30% y que determina la cantidad final que el contribuyente va a tener que desembolsar. Con el citado real decreto del Gobierno, y por poner un ejemplo, un terreno valorado en 100.000 euros y que ha estado nueve años en posesión de un propietario, el coeficiente que fija ha pasado del 15% del valor catastral a un 21% a partir de este año, lo que puede generar encarecimientos de hasta un 40% en el cálculo de la cantidad que finalmente se va a tener que desembolsar a la Hacienda municipal.

Según Alejandro del Campo, los propietarios que se van a ver más penalizados son los que han tenido ese bien entre ocho y doce años, mientras que se beneficia a los que han mantenido el inmueble durante 17 años o más, con abaratamientos que pueden oscilar entre el 4,3% y el 12,5%, aunque eso no compensa los encarecimientos anteriormente señalados. Sin embargo, se recuerda que está pendiente la convalidación del Congreso.

Aunque la plusvalía debe de pagarla el vendedor (en el caso de las herencias es el heredero), se da por hecho que este coste lo va a repercutir en el precio final del inmueble, encareciendo unas viviendas cuyo valor está en máximos históricos, según apunta Del Campo.