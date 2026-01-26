Tres páginas web para encontrar pisos baratos en Mallorca

Encontrar un piso asequible en Mallorca se ha convertido en una tarea cada vez más complicada, con precios al alza y una oferta muy limitada. En este contexto, el creador de contenido Alextjada, especializado en divulgación inmobiliaria y financiera, ha señalado tres páginas web donde es posible encontrar viviendas muy por debajo del precio de mercado.

Agencia Tributaria: pisos embargados a precios reducidos

La primera web que recomienda es la de la Agencia Tributaria, donde se publican subastas de inmuebles embargados por Hacienda. Según explica el creador de contenido, en este portal se pueden encontrar viviendas “muy por debajo del precio de mercado”.

“Casi nadie entra en esta página web porque de primeras parece un poco complicada”, advierte Alextjada. Sin embargo, insiste en que merece la pena dedicar tiempo a entender su funcionamiento, ya que también incluye propiedades en Mallorca.

BOE: subastas judiciales con auténticas gangas

Otra de las plataformas que destaca Alextjada es el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE). En él se publican subastas judiciales de todo tipo de inmuebles, incluidos pisos en Baleares. “No es intuitivo ni tampoco bonito, pero realmente merece la pena echarle un vistazo”, señala el creador de contenido.

Sareb: el ‘banco malo’ con oportunidades inmobiliarias

La tercera web que recomienda es la de Sareb, conocida popularmente como el “banco malo”, que gestiona activos inmobiliarios procedentes de entidades financieras. “Son propiedades de los bancos y se pueden encontrar auténticas gangas”, explica Alextjada.

Estas plataformas no son milagrosas ni garantizan una compra inmediata, pero sí amplían el abanico de opciones en un mercado tan tensionado como el mallorquín. Con información, paciencia y asesoramiento adecuado, estas tres webs pueden convertirse en una vía alternativa para encontrar pisos más baratos en Mallorca, lejos de los portales inmobiliarios más conocidos y saturados.