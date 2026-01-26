Tres páginas web para encontrar pisos baratos en Mallorca
Subastas, inmuebles embargados y viviendas procedentes de bancos: el creador de contenido Alextjada señala algunas plataformas donde buscar oportunidades por debajo del precio de mercado, también aplicables en la isla
Encontrar un piso asequible en Mallorca se ha convertido en una tarea cada vez más complicada, con precios al alza y una oferta muy limitada. En este contexto, el creador de contenido Alextjada, especializado en divulgación inmobiliaria y financiera, ha señalado tres páginas web donde es posible encontrar viviendas muy por debajo del precio de mercado.
Agencia Tributaria: pisos embargados a precios reducidos
La primera web que recomienda es la de la Agencia Tributaria, donde se publican subastas de inmuebles embargados por Hacienda. Según explica el creador de contenido, en este portal se pueden encontrar viviendas “muy por debajo del precio de mercado”.
“Casi nadie entra en esta página web porque de primeras parece un poco complicada”, advierte Alextjada. Sin embargo, insiste en que merece la pena dedicar tiempo a entender su funcionamiento, ya que también incluye propiedades en Mallorca.
BOE: subastas judiciales con auténticas gangas
Otra de las plataformas que destaca Alextjada es el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE). En él se publican subastas judiciales de todo tipo de inmuebles, incluidos pisos en Baleares. “No es intuitivo ni tampoco bonito, pero realmente merece la pena echarle un vistazo”, señala el creador de contenido.
Sareb: el ‘banco malo’ con oportunidades inmobiliarias
La tercera web que recomienda es la de Sareb, conocida popularmente como el “banco malo”, que gestiona activos inmobiliarios procedentes de entidades financieras. “Son propiedades de los bancos y se pueden encontrar auténticas gangas”, explica Alextjada.
Estas plataformas no son milagrosas ni garantizan una compra inmediata, pero sí amplían el abanico de opciones en un mercado tan tensionado como el mallorquín. Con información, paciencia y asesoramiento adecuado, estas tres webs pueden convertirse en una vía alternativa para encontrar pisos más baratos en Mallorca, lejos de los portales inmobiliarios más conocidos y saturados.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar
- Reconocen el derecho de una pareja de fijos discontinuos a cobrar el paro que el SEPE les reclamó por haber salido al extranjero