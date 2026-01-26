Los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca votan en asamblea: "Tenemos claro que van a apoyar los paros"

"Tenemos claro que los trabajadores van a apoyar que la única medida para que se arreglen las cosas son los paros". Así de contundente se ha manifestado este lunes Ricardo Mas, presidente del comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), poco antes de que la plantilla se reúna en una asamblea en la que van a decidir si arrancan con movilizaciones por la seguridad ferroviaria en la isla.

Están llamados a participar unos 190 trabajadores. Todavía está por definir cómo arrancarían los paros, aunque podrían ser "simbólicos" y parciales para minimizar el impacto entre los pasajeros mientras vislumbran si hay negociación con el Govern.

"Celeridad, comunicación y protocolos" de seguridad es lo que reclaman los trabajadores que arrastran "una frustración de mucho tiempo de que no se haga nada" en materia de seguridad, según denuncian. Una de las cuestiones principales que demandan es "la falta de diálogo" echando en cara al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, que no está procediendo como en el resto del Estado español, donde se está revisando "los parámetros y estándares de seguridad" tras el accidente ferroviario de Adamuz.

"Hay muchas cosas por mejorar" que han venido advirtiendo los trabajadores durante "mucho tiempo y no se ha hecho ningún caso, casi se ha frivolizado", critica Mas, quien considera que ahora es momento y apela a la empatía. Asegura que los maquinistas sortean muchas dificultades y "en ocasiones la suerte hace que no sea una fatalidad" y que hay varios aspectos que son "muy mejorables".

Mesa de diálogo

Por ello, pide una mesa de diálogo para que se atiendan sus peticiones y se negocie buscando "soluciones para dar tranquilidad a todos. Aquí andamos en pañales", asegura sobre la seguridad, y "lo que no pasa en años pasa en segundos", advierte.

Así las cosas, los trabajadores reclaman que se cree una comisión de seguridad en la circulación para que estudie los incidentes en el día a día y que trabaje en prevención vía protocolos. "Llevamos seis años demandándola", sostiene Mas.

También critica que sobre lo "que pasa en la vía no haya ninguna trazabilidad", además de que asegura que hay incidentes que "se tapan". Por ello demandan "seguimiento" a cuestiones como "incidentes con catenaria, cortes de raíl, garrotes (desvíos en la vía), etc., que quedan durante mucho tiempo al albedrío de la pericia de los maquinistas. Les dan limitaciones de velocidad" mientras "ves que el carril roto que has demandado que se arregle lo está al día siguiente y al siguiente...", explica Mas.

"Si es cierto lo que dice la Conselleria [apertura al diálogo], a los paros no habría que llegar, bastaría con sentarse y mejorar todo lo que se pueda mejorar", ironiza el líder de los trabajadores. Justifica que "la única vía que nos queda es el conflicto colectivo. Viendo como nos lo demandaban principalmente los maquinistas que siempre se llevan la peor parte los ánimos están muy calientes", reconoce

El representante de los trabajadores considera que "esta más que fundamentada" la propuesta de protesta por la recopilación de incidentes que han venido haciendo."Tenemos claro que los trabajadores van a apoyar que la única medida para que se arreglen las cosas son los paros", asegura Mas.

Por su parte, el conseller Mateo declaraba esta mañana que respetan "cualquier decisión" que adopte la asamblea de trabajadores, aunque les "gustaría es que antes hablaran con nosotros y nos dijeran cuáles son las necesidades, estamos abiertos desde el primer momento a cualquier negociación".