Tarjeta única de transporte en Mallorca: refuerzan el servicio para duplicar las citas previas ante el aumento de peticiones

El Govern y el Ayuntamiento de Palma refuerzan el servicio de emisión de la Tarjeta Única en la estación Intermodal de Palma para duplicar el número de citas previas -de lunes a sábado en horario de mañana y tarde- para obtener la nueva tarjeta del transporte público en Mallorca, la cual permite viajar en el tren, metro y autobús interurbano (red TIB).

Con este refuerzo, se habilita a la nueva sala de emisión centralizada de la Tarjeta Única en la estación Intermodal, con 10 puntos de atención al usuario, el doble que hasta ahora, para emitir las nuevas tarjetas. Así, el servicio incorpora cinco nuevos puntos de atención al usuario: en las cinco mesas actuales gestionadas por personal del Consorcio de Transportes de Mallorca, se añaden otros cinco puntos atendidos por personal de la EMT, que incorpora 10 trabajadores para llevar a cabo este refuerzo.

Operativos durante toda la semana

Los 10 puntos de atención al usuario en la estación Intermodal de Palma estarán operativos de forma simultánea durante toda la semana a excepción de los domingos, en horarios de mañana y tarde: de lunes a viernes de 8 ha 20 hy los sábados de 9 ha 19 h. Esta nueva medida permitirá duplicar las citas previas dadas y reducir así el período de espera.

El refuerzo permitirá incrementar el número de citas en unas 400 adicionales al día, por lo que la oferta para tramitar la nueva tarjeta se duplicará y permitirá pasar de las más de 2.000 citas actuales a más de 5.000 a la semana en la estación Intermodal, según explicaron el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo; y el teniente de alcalde y concejal de Movilidad de Palma, Toni Deudero, durante una visita a la estación con motivo de este refuerzo, junto a responsables de la red TIB y de la EMT de Palma.

Además, se mantienen otros puntos para tramitar la Tarjeta Única, como la Oficina de Atención al Cliente de la EMT de Palma y otros en varios municipios de la Part Forana: en las oficinas de la red TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, y en las oficinas municipales de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí. También se puede solicitar de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la CAIB. Para más información, puede consultarse tib.org .

Peticiones

El 31 de marzo será el último día en el que se podrá viajar en el bus de la EMT con la tarjeta ciudadana. Su sustituta, la Tarjeta Única, también permitirá viajar por toda la red de transporte público de la isla (tren, metro y bus TIB), pero buena parte de los usuarios todavía no la han solicitado. El Ayuntamiento de Palma se prepara para un previsible alud de peticiones las últimas semanas antes de que llegue esa fecha. En paralelo, sigue estudiando la fórmula para traspasar el saldo de las tarjetas ciudadanas al nuevo título de transporte.

Más de 63.000 tarjetas emitidas

Hasta ahora, desde el lanzamiento de la Tarjeta Única a principios de octubre, se han emitido más de 63.500 tarjetas, de las que 46.000 corresponden a primeras emisiones. Con la Tarjeta Única, se puede viajar en todo el transporte público de Mallorca: tren, metro, autobús interurbano (red TIB) y autobús urbano de Palma (EMT). El hecho de utilizar la misma tarjeta en ambas redes de transporte facilita la movilidad a todos los usuarios ya que la operativa es más rápida y cómoda.

El Govern y el Ayuntamiento de Palma han llevado a cabo un período de transición para la implantación de la Tarjeta Única, la cual se puede solicitar desde octubre. Así, la Tarjeta Ciudadana de Palma dejará de funcionar como título de transporte en los buses de la EMT a partir de abril, si bien se mantendrá para otros usos. Por este motivo, los usuarios de la Tarjeta Ciudadana que no disponen de Tarjeta Intermodal (TIB) deben solicitar la nueva tarjeta de forma gratuita en cualquiera de los puntos de emisión. Hay que recordar que los usuarios que ya disponen de Tarjeta Intermodal no deben realizar ningún trámite, ya que esta tarjeta es plenamente válida y seguirá funcionando.