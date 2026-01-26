Una localidad mallorquina entre los 5 destinos europeos que recomiendan evitar en San Valentín

San Valentín suele evocar escapadas románticas, cenas a la luz de las velas y paseos de postal. Sin embargo, no todos los destinos juegan a favor del amor en estas fechas. Según la experiencia de Waynabox, empresa especializada en viajes sorpresa, hay lugares muy populares, incluida una localidad de Mallorca, que conviene pensarse dos veces antes de visitar el 14 de febrero.

París: la Ciudad del Amor más masificada

Mundialmente conocida como la Ciudad del Amor, París es una ciudad muy romántica, pero también es una de las más saturadas durante el fin de semana más romántico del año. Por este motivo, es preferible descartar este destino sorpresa si lo que busca la pareja es disfrutar de una escapada íntima, tranquila y lejos de otras parejas, según señala el equipo de reservas de Waynabox.

Oporto y su maldición

Corre la leyenda de que Oporto trae muy mala suerte a los enamorados que la visitan, que estarán gafados para siempre y abocados a la ruptura. Aunque Waynabox asegura que no hay ninguna evidencia de que esto sea cierto, recomienda no visitar la ciudad portuguesa a las parejas supersticiosas, para evitarles el mal trago de sentirse “malditas”.

Venecia: precios desorbitados

El problema de Venecia es que es una de las ciudades más caras para visitar durante San Valentín. Las parejas de enamorados que se decidan a última hora por ir a Venecia deberán contar con un presupuesto bastante alto para reservar los vuelos y el alojamiento. Por ello, en caso de buscar un viaje de San Valentín low cost, es mejor evitar la ciudad de los mil canales.

Copenhague: un clima solo para los más valientes

Waynabox ha seleccionado Copenhague como otra de las ciudades a evitar por San Valentín. Las abundantes precipitaciones sumadas a las gélidas temperaturas invernales provocan que Copenhague no sea el mejor destino para visitar el fin de semana de San Valentín… sobre todo para los que aman el buen tiempo y las actividades al aire libre. Lo mismo ocurre en el resto del país y, en mayor o menor medida, en los demás países escandinavos.

Magaluf, la localidad mallorquina que evitar ese día

Hace pocos años el periódico The Sun seleccionó Magaluf, ubicada cerca de Palma, como la "capital europea de la infidelidad". La gran cantidad de despedidas de soltero y de fiestas llenas de alcohol le han valido esta fama, por lo que es mejor rehuirla en San Valentín. Ámsterdam o Ibiza son también ciudades conocidas por romper parejas debido a su desenfrenado ocio nocturno.