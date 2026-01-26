Una sentencia avala la antigüedad de una fija discontinua jubilada

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado una sentencia que reconoce el derecho de una trabajadora del sector de la hostelería de Ibiza a percibir una indemnización tras su jubilación que alcanzará 4.086 euros, al considerar que su antigüedad debe computarse incluyendo los periodos de inactividad propios de los contratos fijos discontinuos.

La resolución desestima el recurso presentado por una empresa contra el fallo del Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza, que ya había estimado parcialmente la demanda interpuesta por la trabajadora, quien prestó servicios en la compañía desde mayo de 2005 con la categoría de jefa de partida y contrato indefinido fijo discontinuo.

La empleada, que se jubiló en diciembre de 2023, solicitó el abono de la compensación prevista en el artículo 33 del Convenio Colectivo de Hostelería de Balears, que establece una indemnización de dos mensualidades para los trabajadores que alcancen los 66 años y que puedan acreditar más de 15 años de servicio en la empresa.

La compañía rechazó la petición al entender que no se alcanzaba el mínimo exigido al contabilizar únicamente los periodos efectivamente trabajados. Sin embargo, el TSJB avala el criterio del juzgado ibicenco y concluye que excluir los periodos de inactividad en el cómputo de la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos resulta discriminatorio y contrario al artículo 16.6 del Estatuto de los Trabajadores, así como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.

Los magistrados subrayan que la antigüedad debe calcularse atendiendo a la duración total de la relación laboral y no solo al tiempo de trabajo efectivo, equiparando esta compensación a otros derechos laborales como los trienios. Según este criterio, la trabajadora supera el umbral de los 15 años exigidos en el convenio y tiene derecho a percibir la indemnización que reclamaba a la empresa.