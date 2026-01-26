Las reservas de los embalses de Cúber y el Gorg Blau rozan el 60% gracias a las lluvias de la última semana

La reserva conjunta de los embalses de Cúber y el Gorg Blau ha ascendido hasta el 59,1% de su capacidad gracias a las lluvias de la última semana en Mallorca.

En concentro, según datos actualizados este lunes y facilitados a Europa Press por el Ayuntamiento de Palma, el embalse de Cúber se encuentra al 48,15% de su capacidad y el del Gorg Blau, al 66%.

El lunes pasado, antes de buena parte de las últimas precipitaciones registradas en el archipiélago, la reserva conjunta de los dos embalses gestionados por la empresa municipal Emaya se situaba en el 42,1%. Cúber estaba al 34,62% de su capacidad y el Gorg Blau, al 46,82%.

Así, las lluvias han provocado un crecimiento conjunto de las reservas del 17%. En Cúber ha sido del 13,53% y en el Gorg Blau, del 19,18%.

Las reservas de los dos embalses también han crecido si se compara con la misma semana de hace un año. A 27 de enero de 2025, la reserva conjunta era del 44,61%, un 14,49% menos que ahora.

Noticias relacionadas

En Cúber era del 35,41% y en el Gorg Blau del 50,42%, es decir, un 12,74% y un 15,58% menos, respectivamente, que en el arranque de esta cuarta semana de 2026.