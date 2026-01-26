El oro supera por primera vez los 5.100 dólares la onza y dispara los precios de compra en Mallorca

El mercado internacional de los metales preciosos vive un hito sin precedentes tras superar el oro, por primera vez en la historia, la barrera de los 5.100 dólares la onza. Este nivel marca uno de los repuntes más espectaculares de las últimas dos décadas y tiene ya un reflejo inmediato en el mercado de compraventa de Mallorca. "Estamos pagando cifras inéditas", asegura Josep Palacios, propietario de Compro Oro Plaza Progreso de Palma.

En este 2026, que todavía no se ha completado el primer mes del año, el oro ya se ha revalorizado un 18%, mientras que la plata se ha disparado un 52'76%. Y eso que en 2025 ya subieron su valor un 65 y un 145%, respectivamente.

Este escenario bursátil ha reactivado el mercado local en una doble dirección. Por un lado, las cotizaciones récord han movilizado a particulares que deciden materializar beneficios mediante la venta de joyas. “Ahora mismo llegamos a 90 euros el gramo en oro de 18 quilates y hasta 125 euros el gramo en oro de 24 quilates”, detalla Palacios.

Por otro lado, la incertidumbre económica ha disparado la demanda de oro de inversión. “No solo hay ventas; registramos un fuerte interés de ahorradores y empresas que buscan adquirir oro físico (lingotes y monedas) para blindar su patrimonio ante la volatilidad de los mercados financieros”, explica Palacios.

La plata se suma al rally

La tendencia alcista no se limita al metal amarillo. La plata también ha alcanzado cotas históricas, situándose en el entorno de los 100 dólares por onza, impulsada tanto por su rol de refugio como por su alta demanda industrial. Este comportamiento refuerza el protagonismo de los metales preciosos en el actual ciclo económico y amplía el foco inversor.

Palacios subraya la excepcionalidad del momento: “La sensación es que ya no hay techo. El oro se ha convertido de nuevo en el gran refugio mundial y ahora mismo puede pasar cualquier cosa”, afirma, en referencia a un mercado marcado por la alta volatilidad.

Las causas: Trump y el cambio de ciclo

Detrás de esta escalada confluyen varios factores, con un papel destacado del nuevo escenario abierto tras la llegada de la Administración Trump. Sus primeras decisiones en política comercial, sumadas a un discurso de confrontación arancelaria, han incrementado la incertidumbre financiera, provocando una fuerte rotación de capital hacia la seguridad del metal físico.A esto se suma la debilidad del dólar y las compras masivas de los bancos centrales, señales inequívocas de una demanda estructural sólida.

“Cuando coinciden bancos centrales comprando y una incertidumbre global tan fuerte, el mensaje es claro: estamos ante una oportunidad estratégica tanto para quien necesita vender al mejor precio como para quien busca inversión segura”, sentencia Palacios.

Por último, desde Compro Oro Plaza Progreso insisten en la importancia de operar siempre bajo criterios de transparencia, tasación profesional y seguimiento del mercado en tiempo real.