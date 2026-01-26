Las navieras cancelan rutas de pasajeros con Baleares por el temporal

El temporal ha alterado el tráfico marítimo de pasajeros en Baleares con algunas cancelaciones y ajustes por parte de las navieras.

En el caso de Baleària se ha anulado el servicio rápido del Cecilia Payne entre Ciudadela-Alcúdia-Barcelona a las 8 de la mañana, el Alcúdia-Barcelona de las 9:45 horas y el Barcelona-Alcúdia a las 15:45 horas.

Además, se ha tenido que cancelar el servicio de fast ferry del Margarita Salas para mañana martes 27 de enero en la línea Palma-Ibiza-Denia de ida (a las 8 horas) y vuelta (a las 17 horas) y el barco se queda en el puerto.

Por su parte Trasmed el domingo adelantó la salida de su línea de Menorca a Barcelona y el barco de Menorca a Valencia se retrasó. Este lunes no ha habido llegadas a Mahón y el resto de la operativa ha continuado con normalidad. Las llegadas y salidas a Palma no se han visto afectadas, señalan desde la naviera.

Más viento y hasta granizo

En cuanto a la meteorología, la borrasca Ingrid se marcha este lunes, pero, a partir de este martes, llega a las Baleares Joseph, con más viento, precipitaciones, incluso en forma de granizo, tormentas y oleaje. Así lo ha informado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, este lunes. Esta jornada continuará marcada por intervalos nubosos en las islas, aumentando a partir de la tarde a cielo cubierto con probabilidad de alguna precipitación ocasional, preferentemente en Pitiusas.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, con máximas situándose entre 14ºC y 16ºC y mínimas, entre 7ºC y 12ºC.

Con la llegada de la nueva borrasca Joseph la jornada del martes estará marcada por cielo nuboso a cubierto sin descartar alguna precipitación ocasional y aislada y, por la noche, chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

El viento continuará soplando de moderado a fuerte este martes, en esta ocasión del suroeste, con rachas de 70 a 80 km/h a partir de la tarde. Esto obligará a la Aemet a activar nuevos avisos por riesgo de viento en la Serra de Tramuntana y Sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera. Además, se activarán avisos por fenómenos costeros en Serra de Tramuntana, Sur y Levante de Mallorca, Menorca y Pitiusas.

La previsión es que el día más complicado por el paso de la borrasca Joseph sea este miércoles, cuando se prevé cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos a partir de la tarde.