Muere un delfín que ha aparecido varado en la escollera delante de la Catedral de Palma

Un delfín que ha aparecido en mal estado varado en las rocas del espigón del Moll Vell, frente a la Catedral de Palma, ha muerto pese a los intentos por auxiliarlo. Los restos han sido trasladados a tierra por los Bombers de Palma y personal del Palma Aquarium, en medio de una gran expectación de las personas que estaban paseando por la zona. Se trata del tercer delfín que muere en las costas de Baleares en los últimos días, tras la aparición de los restos de otros dos animales en la playa de es Trenc y en Cala Galdana (Menorca)

El hallazgo se ha producido esta tarde, sobre las cuatro. Los Bombers de Palma han sido requeridos junto a personal del Palma Aquárium para tratar de ayudar a un delfín que estaba en mal estado, y que ha sido arrojado por el oleaje contra las piedras del espigón frente a la Catedral.

Los esfuerzos de los especialistas por rescatar al animal con vída han sido infructuosos. El animal ha muerto poco después. Los bomberos finalmente han rescatado los restos, que han sido trasladados a un centro especializado para que sean analizados para determinar las causas de la muerte. El incidente ha provocado una gran expectación entre los numerosos paseantes que se encontraban en esos momentos en el Paseo Marítimo.

Noticias relacionadas

Durante los últimos dos días han aparecido otros dos delfines muertos, uno en la playa de es Trenc, en el municipio de Campos, y otro en Cala Galdana, en Menorca.