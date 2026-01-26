Més presenta una ley para fomentar la paz y la cultura de la no violencia ante "la escalada bélica global"
"Esta ley quiere ser una herramienta útil para que Baleares no sea cómplice del belicismo, sino referente de una cultura de paz activa, crítica y comprometida", expresa el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia
Més per Mallorca ha registrado hoy en el Parlament la Proposición de Ley de para fomentar la paz y la cultura de la no violencia, una iniciativa que establece un marco de actuación pública para promover la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos, los derechos humanos y el desarme, tanto en el ámbito educativo como social, institucional y comunicativo.
La iniciativa nace en un contexto global marcado por "el aumento del belicismo, la escalada militar y el refuerzo de las políticas de rearme, con conflictos armados abiertos y una normalización del discurso de la guerra como herramienta de resolución de conflictos", detalla la diputada Marta Carrió, autora de la propuesta.
Ante este escenario, el portavoz del grupo parlamentario ecosoberanista, Lluís Apesteguia, afirma que "apostar por la paz hoy es un acto de responsabilidad política y democrática", añadiendo que "esta ley quiere ser una herramienta útil para que Baleares no sea cómplice del belicismo, sino referente de una cultura de paz activa, crítica y comprometida”. En este sentido, censura que el "Gobierno de este país legitime las guerras, los genocidios y las masacres".
Actuaciones en educación
La propuesta legislativa, que Apesteguia anunció en el último Debate de Política General en el Parlament, se enmarca en la Semana del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra el 30 de enero. Según expresan desde Més, la Ley define la paz "no solo como la ausencia de guerra, sino como la presencia efectiva de justicia social, igualdad de oportunidades, sostenibilidad ambiental y respeto a los derechos humanos".
En este sentido, establece actuaciones concretas para todas las administraciones de las islas en ámbitos como la educación para la paz, la mediación y la convivencia, la sensibilización ciudadana, la cooperación internacional, el papel de los medios de comunicación y el fomento del desarme y la seguridad humana.
Entre las principales novedades, la norma prevé la creación del Consejo Balear para la Paz y la Cultura de la No Violencia, como órgano consultivo y de participación social, así como la elaboración periódica de un Plan Director Balear para la Paz y la Convivencia, que deberá fijar objetivos, recursos y líneas de actuación con participación ciudadana.
